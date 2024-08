Avantages d’ancien premier ministre : Moussa Mara montre l’exemple

L’ancien chef du Gouvernement aura surpris l’opinion avec l’abandon des juteux émoluments rattachés à son statut d’ancien chef du gouvernement. Un renoncement qui devrait inspirer d’autres semblables au moment où la disette financière bat son plein dans le pays.

Moussa Mara a en effet renoncé aux avantages financiers auxquels il a droit en tant qu’ancien Premier ministre du Mali. L’information a été abondamment relayée, le 2 août 2024, sous la forme de correspondance adressée au Dr. Choguel Maïga, actuel patron de la Primature. Le candidat putatif au fauteuil de Koulouba fait forcément montre de civisme au moment où le budget de l’Etat et le train de vie de l’Etat agité agitent l’opinion. Économiste d’envergure continentale, il y prend à témoin l’opinion sur sa demande d’interrompre, avec effet immédiat, le versement de ses indemnités.

Y figurent ses émoluments mensuels de 700 000 CFA, la prise en charge des factures d’eau et d’électricité, et la prise en charge de la ligne téléphonique mobile. On se souvient qu’il avait fait la part des choses sur Renouveau TV avec une précision majeure : ses épouses ou autres membres de sa famille ne sont nullement pris en charge. Idem pour les hospitalisations qu’il assume souverainement sans compter sur un sous de l’Etat. D’ailleurs, Mara dit être disposé à discuter des modalités pratiques pour le règlement d’éventuelles dettes portant factures ou charges assimilées.

Le second PM de l’ère IBK se distingue par une première dans l’histoire du Mali en posant un acte inédit dans l’histoire des chefs du gouvernement.

Quoiqu’elle paraisse interprétable comme une opération séduction, la démarche du président d’honneur de Yelema surprend manifestement ses adversaires et met la pression sur nombre de dignitaires qui vivent aux crochets de l’Etat. Et pour cause, en dépit des annonces et appels à la réduction du train de vie de l’Etat, ” l’exemple ” du patron de l’exécutif n’a jamais été suivi. Dans un Mali asphyxié par la conjoncture économique et les tensions de trésorerie, le politicien – comptable fait preuve d’exemplarité en civisme et son geste n’est pas pour déplaire à une partie de l’opinion qui voit déjà en lui un leader cohérent et un locataire idéal pour Koulouba. On verra bien si d’ici la fin de cette année budgétaire, ses homologues de la primature lui emboîteront le pas pour un soulager financièrement le Mali.

I KEITA

