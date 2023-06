Boubacar Toure, Secrétaire général de la section Rpm de Niono : Le libre arbitre des militants

A entendre le secrétaire général de la section du Rassemblement pour le Mali (RPM) de Niono, non moins membre du bureau politique national du RPM, Boubacar Touré, la résolution sortie à l’issue de la rencontre des secrétaires généraux RPM, a décidé de laisser le choix libre à tous les citoyens militants du parti de remplir leur contrat social avec leur nation en faisant le choix qui leur convient.

Les secrétaires généraux des sections de l’intérieur et de l’extérieur du RPM se sont réunis le dimanche 11 juin 2023. Après analyse approfondie de la question du référendum constitutionnel, la rencontre a décidé d’appeler les militants à voter librement chacun selon ses convictions. Le secrétaire général de la section de Niono, Boubacar Touré, dans une interview accordée à la presse, a fait savoir que la consultation référendaire doit être une fête démocratique et républicaine.

A ses dires, « Parler même de constitution, c’est un contrat social entre le citoyen et sa nation. Ce n’est pas un exercice partisan, ce n’est pas des partis qui sont mis en compétition, ni des individus mis en compétition. Mais c’est l’engagement du citoyen vis-à-vis de sa nation, c’est pour cela, en tant que parti républicain et démocratique, nous pensons que le vote étant libre et avec le respect du secret de vote, on ne doit pas influencer le choix des militants du parti ».

D’où cette importante décision du parti à l’issue de cette rencontre des secrétaires généraux du parti. Par ailleurs, M. Touré, déplore que cette situation de référendum sur la constitution, a beaucoup plus divisé les Maliens que ça n’a réuni les Maliens, or pour lui, l’objectif d’une constitution pour que ça puisse avoir longue vie, il faut le maximum de consensus autour. Toutefois, le Ségal de Niono, dit avoir constaté qu’il y a beaucoup plus de foyers de division que de consensus ou d’entente de la majorité des citoyens.

A cet effet, la réunion a retenu que pour la situation référendaire, le parti ne donnera pas de consigne de voter oui ou non mais de laisser chaque militant remplir son contrat avec sa nation en faisant le choix qui lui semble opportun.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :