Le Président sortant a effectué hier jeudi un voyage dans la région de Koulikoro. C’était dans le cadre de sa campagne pour l’élection du 29 juillet prochain.

Ce voyage où une forte délégation de son QG de campagne l’a conduit en premier lieu à Banamba. Là IBK a eu tous les honneurs dus à son rang. Il fut acceuilli en grande pompe par la population qui voit en lui le messie à leur donner le bien-être dont elle aspire. Rappelons qu’il est arrivé à 09h 30 où malgré la période hivernale environ 2000 personnes lui ont accueilli.

D’abord, il s’est entretenu avec les autorités locales et coutumières de Banamba qui lui ont promis de belles choses. Ensuite IBK et sa délégation ont continué sur Touba toujours dans le Cercle de Banamba. Là aussi il fut bien accueilli et c’étaient les mêmes airs de joie et de réconfort lisibles sur les visages des deux entités.

Intervenant en langue nationale bamanan, le candidat IBK a affirmé qu’il mettait le Mali au dessus de tout, insistant sur sa stabilité et son développement. Profitant de cet espace assez confortable, il a annoncé l’arrivée dans les prochains jours de quatre nouveaux avions achetés au Brésil pour renforcer les capacités de l’Armée.

Le voyage a pris fin avec l’étape de la cité du Méguétan, 2ième région administrative du Mali où le candidat IBK s’est également entretenu avec les autorités en place. A Koulikoro, plus de 50.000 personnes avaient répondu à l’appel pour venir témoigner de leur engagement à poursuivre avec IBK pour lui donner le temps de poursuivre avec ce qu’il a commencé.

Rappelons qu’avant Koulikoro, il s’était rendu à Kiban où il a décortiqué son bilan jugé positif par les habitants de la commune de Kiban. Comme dans les autres villes visitées, IBK a été gratifié par la présence massive des hommes et des femmes sortis pour lui dire ses ambitions qui ont été pris en compte par IBK.

Envoyé spécial Y. B.

Commentaires via Facebook :