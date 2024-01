Ça se passe au Grin : Il faut que ça marche

Comme tant d’autres, les membres du grin ont entendu à la télévision, incrédules, la décision de retrait de notre pays de la Cédéao. Pour les membres du grin, les Maliens devraient être consultés au préalable. Malgré tout, au grin, on croise les doigts pour que ce ne soit pas un saut dans l’inconnu.

En effet, à travers un communiqué conjoint daté du 28 janvier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé le “retrait avec effet immédiat” de leurs pays de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest. Ayant un destin commun, ces trois Etats sahéliens ont osé sur le plan international, rompre avec la France. Ils ont poussé les ambassadeurs et les forces françaises vers la sortie et se sont tournées politiquement et militairement vers la Russie.

A présent, au grin, les membres s’interrogent sur le sort de nos passeports actuels, la nouvelle carte d’identité biométrique récemment confectionnée pour remplacer la carte Nina, nos déplacements vers les autres pays de la Cédéao, entre autres.

Les membres supposent que nos autorités de la transition ont dû déjà envisager des solutions adéquates. “Autrement, ça sera un véritable problème pour notre destin en tant que nation”, préviennent-ils.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :