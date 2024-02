Entre Nous : M5-RFP en mode Judas !!!

Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-Rfp), s’illustre depuis quelques jours par des bisbilles. Une réunion de son Comité stratégique a été interrompue, le jeudi 22 février, par une intervention des forces de sécurité.

Un groupe de membres a publié une déclaration dans laquelle, il annonçait la destitution du 1er vice-président, Bouba Karamoko Traoré. En lieu et place de celui-ci même qui dirige les réunions du M5-RFP depuis la nomination de Dr Choguel Kokalla Maïga, est nommé l’Imam Oumarou Diarra. Pour le porte-parole de cette tendance, Jeamille Bittar, «nous avons procédé à un changement, à la suite d’une lettre de Emk qui a retiré son mandat à Bouba, le 2è vice-président du Comité Stratégique. C’est tout. Il faut noter que si Bouba assure la présidence par intérim aujourd’hui, c’est parce que nous avons des personnalités dotées d’humilité comme Me Mountaga Tall qui n’en veulent pas. Aujourd’hui, nous allons réorganiser le mouvement pour que les objectifs qui restent inchangés soient atteints».

Le Front pour la sauvegarde de la démocratie (Fsd) annonce dans un communiqué la suspension de Me Mountaga Tall, Ibrahim Sylla et Paul Ismaël Boro pour «atteinte au crédit de fonctionnement» de l’organisation. Le Président du Fsd, Pr Salikou Sanogo a annulé ces suspensions. Par la même occasion, il a décidé de la suspension des réunions du Front.

Le vice-président annoncé «destitué» revient dans un communiqué pour suspendre tous les cadres ayant pris part à la fronde du 22 février. Motifs : «Vu les atteintes graves à la cohésion et à la violation de l’esprit d’union sacrée autour des idéaux du Peuple malien, portés par le M5- Rfp, par lesquels lesdits membres du CS/ M5-RFP se sont illustrés, notamment par leur retrait fracassant de la salle de réunion du 22 février 2024 ». Il publie un deuxième communiqué pour suspendre Me Mountaga Tall et l’Imam Diarra.

Depuis lors, c’est la guerre des communiqués. La tendance dirigée par l’Imam Oumarou Diarra appelle le Premier ministre, chef du gouvernement, non moins Président du Comité stratégique du M5-Rfp, à sortir de son silence pour clarifier sa position. Elle annonce une conférence de presse, ce jeudi 29 février à la Maison de la Presse.

Le mouvement insurrectionnel, qui a étalé ses divisions au lendemain du coup d’Etat militaire des colonels du Cnsp, n’est plus qu’une coquille vide, après le départ de certains de ses animateurs vers d’autres cieux. Aujourd’hui, il devient de plus en plus clair que ces gens-là du M5-RFP ne luttaient pas pour le Mali et les Maliens, contrairement à leurs pompeuses déclarations.

Les responsables du M5-Rfp ont abusé d’une frange importante de la population malienne. Les responsables du M5-RFP ont trahi de nombreux Maliens qui ont rejoint de bonne foi le combat pour le changement. Ils ont trahi la mémoire des jeunes tués ou grièvement blessés, voire mutilés lors des manifestations contre le régime du Président Ibrahim Boubacar Kéita.

Les responsables du M5-Rfp sont devenus muets comme des carpes, devant les difficultés des populations. Les maux dénoncés sous l’ancien régime demeurent, s’ils ne se sont empirés. Les responsables du M5-Rfp ont accepté de piétiner les principes élémentaires de la démocratie, en échange de quelques strapontins au sein de l’appareil d’Etat. Les responsables du M5-Rfp ferment les yeux et bouchent les oreilles sur les déboires judiciaires, de ceux ou celles qui osent émettre la moindre critique sur la gestion des autorités de transition. Les responsables du M5-Rfp doivent demander publiquement pardon, pour toutes ces forfaitures au grand dam des Maliens dans leur majorité.

Chiaka Doumbia

