CONGRES DE L’Adema-PASJ : Préparatifs et ambitions font ménage en toute discrétion

Les Ruchers tiendront leurs assises tant annoncées sans doute après la fête de Ramadan. Ainsi, les reports successifs auront permis de mieux affiner un processus de renouvellement des instances visiblement plus compliqué qu’attendu.

Initialement annoncé en fin Mars dernier, les congrès de l’Adema sont finalement attendus dans la dernière décade du mois de Mai 2021. Une décision sans doute dictée par les difficultés que rencontre l’animation du parti constatées dans plusieurs contrées du pays, tant au niveau des soucis sécuritaires que des divergences d’ordre politique. Lors qu’au pas plus de 13 sections sur une cinquantaine avaient pu être renouvelées, le mois ramadan a été mis à profit pour accélérer le processus avec plus de la moitié des structures installées. Si des sous-section comme celle de Magnambougou traînent les pieds, l’essentiel des structures Adéma de la capitale est déjà prête pour les assises. On note la reconduction d’une majorité de Secrétaire Généraux comme les très influents Boubacar Bah BILL de la Commune 5, l’ex député Ouali Diawara de la Commune 1 ou l’ancien ministre Sékou Diakité de la Commune 2. Idem pour l’intérieur du pays avec la réélection d’Abdoukarim Konaté Empé à Koro, de Marimantia Diarra à la tête de la section Adema de Diema ainsi que du Pr. Tiémoko SANGARE comme secrétaire général de Bougouni. Au fil des semaines, les Abeilles ont dû ainsi taire leurs divergences pour parler le même langage et faire face à l’essentiel, en attendant quand même le déclenchement des hostilités autour des grands enjeux. Et pour cause, la plupart des vice-présidents dont figure déjà de candidats putatifs contre le président sortant Tiemoko Sangaré. Le consensus aura en définitive peu de chance de persister quand on prend en compte le poids ou la capacité de nuisance des personnalités annoncées au starting-block. On y dénombre par exemple Mme Conté Fatoumata Doumbia ou encore Adama Sangaré sans compter Adama N Diarra de Sikasso et même l’actuel membre du CNT Marimantia Diarra.

Par ailleurs, les préparatifs des assises vont bon train au niveau de la Ruche de Bamako Coura où rarement le visiteur ne coïncide avec les travaux d’une sous-commission. Y figurent entre autres la commission de relecture des textes conduite par l’ex ministre Makan Moussa Sissoko, qui vient d’être appelé comme membre du comité d’orientation stratégique au compte de l’ex parti majoritaire. La commission discipline a n’est pas en reste. Comme quoi, les Abeilles se dirigent sûrement vers le rendez-vous qui départagera les ambitions affichées ça et là. Reste à savoir si l’épreuve sera traversée sans bourdonnements susceptibles d’affecter leurs intérêts et performances électoraux.

I KEÏTA

