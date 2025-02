Lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite : Plus de 700 jeunes du CNJ à l’écoute de l’OCLEI

À l’occasion de la formation civique des Présidents élus du Conseil national de la jeunesse, le Président de l’OCLEI a animé une conférence – débats sur le rôle de la jeunesse dans la lutte contre la corruption et l’enrichissement au Mali. Cette activité a eu lieu le dimanche 16 février 2025, au palais des jeunes, à Magnambougou.

Plus de 700 jeunes, représentants les présidents de bureaux communaux du Conseil national des jeunes du Mali, ont eu le privilège directement avec le Dr Moumouni Guindo sur l’implication et le rôle combien important des jeunes dans le combat engagé par notre pays contre corruption, l’enrichissement illicite.

A cette occasion, les 700 jeunes qui ont pris d’assaut la salle de conférence du palais des jeunes, ont été informés, sensibilisés et surtout mobilisés par le Président de l’OCLEI dans la direction voulue par les plus hautes de notre pays face au fléau de la corruption et les infractions assimilées. Cette direction est celle de l’implication de tous, quel que soit le genre, le statut ou la catégorie socio professionnelle dans le combat contre la corruption et l’enrichissement illicite. Ce combat, a rappelé le Président GUINDO, n’est pas le combat du seul gouvernement car chacun de nous est concerné.

Le Président de l’OCLEI a fortement insisté auprès des jeunes sur le respect du bien public, le respect du travail, particulièrement le travail pour lequel l’Etat vous met dans les conditions et vous paye un salaire.

Moumouni Guindo a appelé les jeunes à développer l’esprit de pairs éducateurs, à rejeter systématiquement la corruption et l’enrichissement illicite. Enfin, il a recommandé aux jeunes la nécessité de s’investir dans le combat contre la délinquance financière par la dénonciation.

Les 700 jeunes du CNJ ont été édifiés sur l’OCLEI, sa mission, son fonctionnement et l’apport de la lutte contre la délinquance financière dans l’augmentation des recettes de l’Etat.

Le Président de l’OCLEI était entouré de Sory Ibrahim Cissé Président du CNJ, du Directeur national de la jeunesse Mahamadou Abdou Aziz et de Sidi Dicko, Directeur général adjoint du palais des pionniers.

Source : OCLEI

Commentaires via Facebook :