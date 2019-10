La lutte contre la corruption et la délinquance financière se poursuit avec le Procureur de la Commune III, Mahamadou Kassogué, chargé du Pôle économique et financier. Après l’affaire des ristournes versées par la Cmdt aux paysans et qui a vu l’arrestation de Bakary Togola et aussi celle des éclairages publics avec le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, un autre grand dossier risque de défrayer la chronique dans les jours à venir. Il s’agit de celui des hélicoptères cloués au sol. Dans cette affaire, les noms de plusieurs officiers de l’armée sont cités dont des Généraux. Parmi lesquels, des proches du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta. Et cette liste sera bientôt ou a été déjà remise au Procureur Kassogué pour des enquêtes.

Selon nos informations, ces Officiers seront ensuite entendus avant d’être présentés à un juge d’instruction.

El Hadj A.B.H

