OCLEI : Le Rapport 2020 remis au Médiateur

Dr Moumouni Guindo a remis au Médiateur de la République le Rapport 2020 de l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI). Six dossiers d’enquête sur 25 ont été transmis à la justice, selon le Président de la structure, Moumouni Guindo. D’après le document, la valeur totale des Biens identifiés relatifs aux 6 dossiers s’élève à 2.716.439.302 FCFA. Le montant des sommes à justifier par les personnes concernées s’élève à 2.615.520.217 FCFA.

Par ailleurs, 37 maisons d’habitation appartenant aux fonctionnaires d’Etat ont été identifiées ; 178 parcelles dont 83 concessions rurales totalisant 176 ha de 10 à 21 a.

En outre, le montant total des entrées sur les comptes bancaires s’élève à 2.588.943.620 FCFA.

Par ailleurs, l’Office de lutte contre l’enrichissement illicite estime que, sur la même période, les revenus légitimes des six fonctionnaires dont les dossiers ont été remis à la justice s’élèvent à 317.033.470 FCFA et le montant des sommes à justifier par ces personnes s’élève à 2.615.520.217 FCFA.

S’agissant de la déclaration des Biens, le Président de l’OCLEI a déploré la baisse. A ses dires, il y a eu 300 déclarations de Biens en 2019, 250 en 2020 et une centaine, pour le moment, pour l’année 2021. Il a ainsi sollicité l’implication du Médiateur de la République pour que les Fonctionnaires assujettis se soumettent à cette exigence.

Dr Moumouni Guindo a également expliqué au Médiateur de la République ses enquêtes sur la connaissance des codes de déontologie. Selon lui, l’OCLEI s’est rendu compte de la faible connaissance des Agents publics des codes de déontologie. L’organisation a ainsi recommandé l’Institution d’un Référent déontologue dans les services de l’État et des collectivités territoriales.

Pour sa part, le Médiateur de la République a salué Dr Moumouni Guindo et son équipe pour ce colossal travail abattu. « S’il y a une obligation que nous avons en commun, c’est la redevabilité et c’est la raison pour laquelle nous produisons chaque année un rapport sur nos activités respectives comme le recommandent les textes sur lesquels reposent nos institutions », a déclaré Mme Sanogo Aminata Mallé devant le Président de l’OCLEI. Pour elle, l’OCLEI occupe un rôle prépondérant dans le paysage institutionnel malien. « En raison du noble combat qu’il mène pour l’assainissement de notre pays dans sa lutte implacable contre l’enrichissement illicite et la délinquance financière qui ne peut que contribuer à la refondation dont on parle tant ». Le Médiateur de la République a exprimé sa fierté du travail honorable réalisé par l’OCLEI. « Je vous félicite ainsi que toute votre équipe pour le travail effectué dans la diligence et le respect strict des textes portant création de l’Office central de la lutte contre l’enrichissement illicite », a déclaré Mme Aminata Mallé.

