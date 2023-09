Transition et lutte contre la corruption : Un second souffle contre les potentiels délinquants financiers ?

L’on avait pensé que le pouvoir de transition avait baissé les bras quant à la volonté de sévir contre les fossoyeurs de l’économie nationale. Cela ne semble pas être le cas. Au contraire.…

–maliweb.net- Après la première phase de la lutte contre l’impunité lancée par les autorités de la Transition, en vue d’impacter la gouvernance vertueuse, l’on assiste, depuis peu, à une nouvelle poussée de fièvre sur le terrain de la traque contre la mauvaise gestion des deniers publics.

En effet, la semaine écoulée a été marquée, au plan de l’actualité, par les informations relatives à quelques nouvelles affaires relatives à la mauvaise gouvernance. C’est ainsi que l’on apprend que Bakary Togola a été à nouveau placé sous mandat de dépôt dans l’affaire des ristournes des cotonculteurs, que certains anciens ministres et cadres administratifs ont été subi à des interrogatoires devant le Pôle économique et financier de Bamako dans diverses affaires de gestion de ressources publiques.

Sans compter que de sources judiciaires, il nous revient que d’autres hauts responsables administratifs seraient dans le collimateur de la justice pour de faits présumés de malversations et/ou d’enrichissements illicites au préjudice de l’Etat.

Ces développements prouvent à suffisance que les autorités ont à cœur de poursuivre les efforts en vue de nettoyer les écuries d’Augias de la gouvernance passée et donner des signaux forts sur son engagement à assurer une gouvernance vertueuse du pays. Comment cela pourrait en est-il autrement, quand l’attente de l’opinion est très forte pour une gestion optimale des maigres ressources du pays ? Car, le peuple ne peut être convaincu de la volonté du changement des dirigeants qu’à travers qu’une justice forte qui donne des preuves de sévir contre toutes les formes d’indélicatesses.

En clair, il urge que le gouvernement de Transition fasse preuve d’une gestion saine au quotidien et que tous les cas susceptibles d’atteintes aux deniers publics subissent les rigueurs de la loi. C’est cela qui crédibilisera davantage le fonctionnement du pouvoir de transition. Ce qui va aider le pouvoir du Col Assimi Goïta à gagner l’estime de certains partenaires occidentaux comme la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire international.

Il appartient désormais aux plus hautes autorités du pays de donner des exemples à travers un changement de cap. Il s’agit, pour elles, de veiller pour que tous les rapports de vérification et de contrôle des structures travaillant à assainir la gouvernance, soient suivis d’effets et de mesures coercitives. C’est à ce prix qu’on assistera à un changement véritable de mentalité et poser des actes forts sur le chemin du Mali kurra.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

