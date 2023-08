Le pôle économique et financier de Bamako a inculpé ce mercredi l’ancien président de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé, et son agent comptable, l’inspecteur des finances, Mamoutou Touré dit Bavieux, pour ‘’ atteinte aux biens publics’’. Les deux présumés coupables ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Bamako dans la matinée de ce mercredi. L’honorable Issiaka Sidibé a dirigé l’Assemblée nationale du Mali entre 2013 et 2020. Il était député élu dans la circonscription électorale de Koulikoro et beau-père du fils de feu Président Ibrahim Boubacar Keïta. Et quant à son agent comptable, il était parvenu à se faire élire à la tête de la fédération malienne de Football en 2019. Un autre poids lourd de l’ex parti présidentiel, l’honorable Mamadou Diarrassouba, est cité dans ce dossier pour ‘’atteinte aux biens publics’’. Il était questeur de l’Assemblée nationale entre 2013 et 2020. Il est membre du Conseil National de Transition depuis l’interruption de l’ordre Constitutionnel en août 2020.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

