L’Assemblée nationale du Mali a adopté le jeudi 18 juin 2020, une Résolution sur la situation sécuritaire et sociopolitique du Mali. Dans cette Résolution, l’Assemblée nationale recommande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de restaurer la paix sur toute l’étendue du territoire national. Elle invite les acteurs sociopolitiques à inscrire leurs actions dans le strict respect de la Constitution et des lois de là République. En outre, le parlement s’est réjoui de l’annonce faite par le Chef de l’Etat au sujet de la libération très prochaine de l’Honorable Soumaïla CISSE, chef de file de l’opposition. L’Assemblée nationale salue la décision du Président de la République de constituer un Gouvernement d’union nationale et d’appliquer l’article 39. Enfin, elle invite tous les acteurs de la vie sociopolitique à privilégier en toute circonstance la voie du dialogue pour faire face à la situation sécuritaire et sociopolitique préoccupante de notre pays.

Assemblée nationale du Mali

Le Club des Députés du Peuple demande la démission du Président de la Cour Constitutionnelle, Mme Manassa Danioko

Crée le 18 juin 2020, le Club des Députés du Peuple (CDP) présidé par l’honorable Aliou Diallo a fait savoir que la dissolution de l’Assemblée Nationale n’est pas une solution. Selon le club, elle contribuerait, au contraire, à une généralisation de la crise. « Nous demandons plutôt la création d’une commission des sages chargée de discuter avec nos collègues et les candidats malheureux des circonscriptions faisant l’objet de vives contestations, afin d’envisager des solutions de décrispation pouvant aller, si nécessaire, jusqu’à la reprise du scrutin dans les circonscriptions concernées. Nous demandons également la démission de Madame le Président de la Cour Constitutionnelle. Enfin, nous entreprendrons toutes les démarches utiles et nécessaires pour participer à la recherche de solutions pacifiques et à l’apaisement du climat sociopolitique afin d’alléger les souffrances de nos laborieuses populations », révèle la déclaration du CDP.

Crise socio politique au Mali

La Convergence des Forces Républicaines invite le Mouvement du 5 juin au respect des lois de la République

Mise sur les fonds baptismaux le 16 juin dernier pour dire oui à la stabilité des institutions républicaines, la Convergence des Forces Républicaines (CFR), a animé le jeudi dernier, un point de presse. Il a porté sur la manifestation du Mouvement du 5 juin. Lue par le Coordinateur du CFR, Cheick Oumar Gadjiko, en présence d’autres militants comme Amadou Koita, Mme Sidibé Fatoumata Sacko, la CFR a félicité le gouvernement pour son esprit républicain et pour le respect des droits et libertés des citoyens en autorisant le meeting du Mouvement du 5 juin du 19 juin. La CFR a cependant attiré l’attention des organisateurs sur leur responsabilité afin d’éviter tout débordement préjudiciable à la quiétude des paisibles citoyens et à la préservation de leurs biens. La CFR a rappelé aux organisateurs la nécessite que la manifestation se fasse dans le strict respect strict d’un évènement pacifique comme stipulé dans la demande d’autorisation adressée aux autorités compétentes. Selon la CFR le dialogue, l’écoute mutuelle et le rassemblement cordial autour des problèmes de la nation demeurent la seule issue salutaire pour notre pays et pour nos populations au nom desquelles les acteurs politiques prétendent agir. Pour terminer, la CFR s’est dite émue du dénouement heureux de la crise scolaire suite aux instructions du président de la République lors de son adresse aux forces vives de la nation. Enfin, la CFR a regretté le refus du Mouvement du 5 juin de répondre à l’invitation du président IBK, « tout acte contraire à nos valeurs sociales », note la CFR.

Adhésion des comités syndicaux des DRH, DFM et CPS au mouvement M5-RFP

Le comité syndical DFM et DRH du ministère de l’économie et des Finances se désolidarise

Lors d’une conférence de presse, le mercredi 17 juin dernier, la Coordination des comités syndicaux de la DAF (Direction administrative et financière), des DRH ((Direction des ressources humaines), des CPS (Cellules de la Planification et de la Statistique) et des DFM (directeurs financiers et du matériel) de la primature et des départements ministériels annonçait, en grande pompe, son adhésion au Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) qui exige le départ du président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta. Les comités syndicaux de la Direction des Ressources Humaines du secteur Économique et Finances et la Direction des Finances et du Matériel du ministère de l’Économie et des Finances se sont désolidarisés, le jeudi 17 juin 2020, de l’annonce faite par leur coordination. Selon Kola Cissé, le secrétaire général du comité syndical la Direction des Ressources Humaines du secteur Économique et Finances, Kola Cissé, ils n’ont été ni associés ni consultés avant la prise de cette décision de ralliement. Par conséquent, ajoute-il, nous nous désolidarisons entièrement et complètement de cette déclaration qui ne saurait nous engager de quelque manière que ce soit ».

