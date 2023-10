Défense : le Mali décerne des médailles à quatre membres de la société BAYKAR

Le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Chef de l’État, a accordé une audience, ce mercredi 18 octobre 2023, à quatre membres de la société BAYKAR. Cette délégation était accompagnée par le ministre de la Défense et des Anciens combattants du Mali, le Colonel Sadio CAMARA, et du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’air, le Général de brigade Alou Boi DIARRA. Au cours de cette audience, le Chef de l’État a décerné des distinctions honorifiques aux hôtes du jour.

Deux personnalités, M. Esref EVLIYAOGLU, Chef du développement des Affaires de BAYKAR et M. Adem CAN, Chef de projet de BAYKAR ont été nommés au grade de Chevalier de l’Ordre national du Mali, à titre étranger.

Quant à Monsieur Selçuk BAYRAKTAR, ingénieur turc et Monsieur Lütfü Haluk BAYRAKTAR, Président Directeur général de BAYKAR, ils ont été distingués Officiers de l’Ordre national du Mali, à titre étranger.

Cette distinction est une reconnaissance officielle de la société BAYKAR par la République du Mali. Ces distinctions honorifiques accordées aux personnalités de BAYKAR, dont le Président directeur général, témoignent de l’appréciation du Mali pour leur contribution dans le domaine des drones et des systèmes aériens sans pilote.

Cette reconnaissance est un signe de la solidité de la coopération et du partenariat entre le Mali et la Turquie, à travers BAYKAR, dans le domaine de la défense et de la sécurité. Elle traduit tout l’intérêt du Mali pour la collaboration avec BAYKAR dans le développement et l’utilisation de drones militaires ou civils.

La société BAYKAR est une entreprise turque spécialisée dans la conception et la fabrication de drones et de systèmes aériens sans pilote. Fondée en 1984 par Selçuk Bayraktar, l’entreprise est devenue un acteur majeur dans le domaine des drones militaires et civils.

Source : Présidence de la République du Mali

