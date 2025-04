Destruction du Drone Fama : Vague de condamnations des partis politiques …

Après la destruction d’un drone de reconnaissance des Forces armées maliennes à Tinzawaten dans la région de Kidal par l’Algérie, une vague de condamnations des partis politiques et des organisations de la société civile s’est emparée des réseaux sociaux et des médias conventionnels.

Pour le Congrès national d’initiative démocratique (Cnid/Faso Yiriwa ton), c’est avec une grande indignation et beaucoup d’interrogations qu’il a appris par voie de communiqués du Collège des chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel (AES) et des autorités maliennes, l’attaque par le régime algérien contre un drone des Forces armées et de sécurité maliennes en mission de sécurisation du territoire et de protection des populations de Tinzawaten (région de Kidal).

Avant de condamner et protester très vigoureusement contre les auteurs et les complices de cette attaque lâche, qui ne saurait distraire les Maliens de leur volonté et détermination communes d’assurer par tous les moyens, sur l’ensemble de notre territoire, la sécurité et la paix. Face à la gravité de la situation, le parti du Soleil levant exprime toute sa solidarité aux plus hautes autorités de la Transition et soutient les initiatives et actions annoncées tout en réitérant son soutien inconditionnel et indéfectible aux Forces de défense et de sécurité dans leurs missions royales.

Pour sa part, les Forces alternatives pour le renouveau et l’émergence (Fare/An ka wuli) expriment leur profonde préoccupation face à la gravité d’une telle action. Ainsi, elles dénoncent et condamnent avec la plus grande fermeté cette action hostile, émanant d’un pays frère avec lequel le Mali entretient des liens historiques et de bon voisinage. Aussi, le parti soutient le gouvernement du Mali et l’encourage à poursuivre toutes les voies appropriées pour faire la lumière sur cet acte d’hostilité inédit dans les relations entre le Mali et l’Algérie. Avant d’inviter le gouvernement algérien à fournir tous les éléments tangibles nécessaires à la manifestation de la vérité dans cette affaire.

Par ailleurs, le parti Fare/An ka wuli saisit l’occasion pour réaffirmer son soutien indéfectible aux Forces armées de défense et de sécurité du Mali dans l’accomplissement de leurs missions régaliennes, en particulier la défense de l’intégrité du territoire national, la protection des populations et la sécurisation de leurs biens. Avant d’exhorter le gouvernement malien à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que de tels actes ne se reproduisent plus.

En ce qui concerne l’Union pour la république et la démocratie (Urd), elle condamne avec la plus grande fermeté cette attaque du régime algérien, qui, au-delà de sa portée militaire, traduit une hostilité vis-à-vis de notre pays et des efforts légitimes qu’il déploie pour protéger ses citoyens en exprimant sa solidarité pleine et entière aux autorités de la transition et aux Forces armées maliennes et, par la même occasion, appelle à prendre toutes les mesures nécessaires afin que cet acte ne reste pas impuni.

Aussi, le parti de la Poignée de mains réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la souveraineté du Mali, de la stabilité régionale et de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, elle salue la solidarité agissante des pays de l’AES à la suite de cette grave agression du Mali, preuve de l’engagement commun pour lutter efficacement contre ce phénomène de terrorisme qui menace nos pays.

Quant à la Coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali (Cofor Mali), elle exprime son soutien indéfectible aux Forces armées et de sécurité de la République du Mali, ainsi qu’aux autorités de la transition, à la suite de l’incident survenu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 impliquant l’un de nos drones de surveillance.

Face à ce contexte sensible, la Cofor tient à saluer le professionnalisme, la vigilance et l’engagement de nos Forces armées dans leur mission sacrée de défense de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et de la protection des populations civiles.

Elle encourage également les autorités de la Transition à poursuivre les efforts de clarification sur cet incident et à défendre avec fermeté les intérêts du Mali sur la scène internationale tout en appelant l’ensemble des citoyens, en particulier les jeunes, à rester mobilisés, unis et solidaires derrière nos institutions républicaines et notre armée nationale.

De son côté, l’Adéma/PASJ invite les Maliens à rester unis, solidaires et mobilisés derrière nos Forces de défense et de sécurité surtout face à la gravité de cet acte d’agression inédit de l’Algérie contre notre pays. Elle réaffirme son soutien indéfectible aux Forces armées et de sécurité du Mali tout en condamnant avec la dernière rigueur cette action hostile des autorités algériennes. Et de demander à ces dernières d’adopter un comportement visant à promouvoir la mutualisation des efforts des deux Etats dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, la paix et le développement dans leurs communes frontalières.

L’ancien Premier ministre Dr. Choguel Kokalla Maïga ne demeure pas en marge de cette vague de condamnations. En effet, il dit avoir appris avec consternation et une vive émotion la destruction d’un drone des Forces armées maliennes (FAMa) au nord de notre pays, par l’Algérie. Avant de se féliciter de la réaction du gouvernement via son communiqué et le remercie pour la diligence avec laquelle il a fourni les éléments d’enquête sur ce fait grave. Il exprime tout son soutien aux décisions annoncées par le gouvernement. Selon lui, il n’est pas étonnant de remarquer ces deniers jours, un rapprochement, disons, une alliance impie entre deux pays qui ne s’entendent pas entre eux pour nuire au Mali, prétendant conclure un partenariat stratégique sur la sécurité au Sahel. Avant de s’interroger si l’on peut parler de sécurité au Sahel sans les pays de l’AES ? Et justement, poursuit-il, c’est le lieu et l’occasion de saluer et féliciter les trois chefs d’Etat de l’AES pour les initiatives déjà prises sur les plans politique, diplomatique et militaire. Il lance aussi un appel à tous les Maliens de toute obédience politique, religieuse et sociale à se retrouver autour de nos FAMa qui défendent notre dignité et l’intégrité de notre territoire au prix de leur sang.

Boubacar Païtao

