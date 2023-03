Front social en ébullition aux Affaires étrangères : « Souveraineté retrouvée » et diplomatie malmenée ?

Le syndicat des Travailleurs du ministère des Affaires Etrangères et celui des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine ont observé un arrêt de travail du 22 au 24 Février dernier, soit 72heures de grève. Ceci, après l’échec de la négociation avec le ministère du Travail et de la Fonction Publique et du Dialogue Social, le 15 février 2023.

Cette grève devrait en principe être reconduite, selon les syndicalistes, à partir d’hier mardi 28 Février au 3 mars 2023 ; et du lundi 6 au vendredi 10 mars 2023 en cas de non accord. Cette grève survient au moment où la diplomatie malienne est sur tous les fronts, en véritable opération pour convaincre les maliens et la communauté internationale de la « souveraineté retrouvée » par le pays. Sauf que cette fronde sociale apparaît comme un caillou dans le pied des autorités de cette Transition. Il urge de travailler à y mettre fin le plus rapidement possible.

BDS

