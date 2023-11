Le nouvel ambassadeur du Mali en Suisse vire deux agents : Abdoulaye Tounkara a-t-il agi dans les règles de l’art ?

Mme Faye et M Karambé sont les deux victimes du nouvel Ambassadeur du Mali à Genève en Suisse. Nommés par son prédécesseur Mamadou Henri Konaté, Les deux agents en poste à l’ambassade ont été licenciés par Abdoulaye Tounkara, quelques mois seulement après sa prise de fonction. Il n’a trouvé d’autres moyens que de mettre à la porte les deux pauvres agents et cela en pleine période hivernale dans une Suisse où la rigueur climatique est connue de tout le monde. Errant désormais dans la rue comme des vulgaires malfrats Mme Faye et M Karambé doivent aujourd’hui leur vie sauve grâce à, l’organisation pour la Cohésion du Droit et du Développement, l’OCD, une ONG évoluant dans l’humanitaire. C’est grâce à cette ONG, basée en Suisse, que les deux agents licenciés ont trouvé un petit ouf de soulagement en termes d’hébergement et de nourriture, en attendant d’être mis dans leurs droits. Les autorités maliennes vont-elles se saisir de cette affaire qui risque de ternir l’image du Mali en suisse afin de trouver à l’amiable une solution ? Qui pour saisir La justice malienne afin que Karambé et Faye puissent être remis dans leurs droits ?

Karambé est en poste depuis 2017 et Faye en 2020, ils ont tous vu leurs contrats résiliés sans sommation par le nouvel Ambassadeur Abdoulaye Tounkara en poste il y a juste 7 mois. Pour les deux agents licenciés, les raisons avancées par l’ambassadeur sont fallacieuses et ne respectent aucune procédure de licenciement. Leur tort serait certainement d’être nommé par Mamadou Henri Konaté l’ancien ambassadeur en fin de mission et qui serait de l’ancien régime IBK. Sans tomber dans un débat juridico-judiciaire, le licenciement de deux pauvres agents n’obéit à aucune règle éthique ni morale encore moins sociale, car il n y a eu ni préavis de licenciement encore moins respect des droits du travailleur. Les deux agents ont été même sommés de libérer leur hébergement le 30 octobre 2023. Karambé et Faye sont dans la rue à Genève comme des vulgaires malfrats alors même qu’ils ont servi l’Etat malien des années durant. N’eut été le secours inestimable de l’ONG Suisse l’OCD, ces deux agents frôleront la catastrophe, car la Suisse traverse une période hivernale rugueuse où froid et pluie s’entremêlent de façon ininterrompue. Qu’il soit dit en passant l’ONG OCD fédéralitude Suisse sous le leadership de la Franco-suisse Karima BOINA évoluant dans l’humanitaire, a beaucoup fait et continue de se battre pour les deux agents licenciés afin qu’ils soient mis dans leurs droits. Les autorités maliennes sont fortement interpellées afin de trouver une solution à l’amiable et éviter à notre pays d’être mis sur le banc des accusés des pays qui ne respectent pas les droits des citoyens.

.Nous allons pousser nos investigations pour en savoir davantage, mais d’ores et déjà il urge de trouver un point de chute aux deux agents licenciés qui souffrent le martyre, car cette situation en plus de ternir l’image du Mali, risque également de compromettre certains intérêts diplomatiques avec le pays hôte qu’est la Suisse. Donc il revient à l’Etat de parer au plus pressé pour trouver une solution à cette rocambolesque affaire.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :