Mali : la Coalition des Organisations syndicales du Secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’Extérieur en grève de 576 heures à partir de ce mercredi 26 avril

Suite à l’échec des négociations avec le gouvernement, la Coalition des Organisations syndicales du Secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’Extérieur entame à partir de ce mercredi 26 avril une grève de 576 heures.

-maliweb.net- La Coalition des Organisations syndicales du Secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’Extérieur composée du Syndicat libre des travailleurs du ministère des Affaires étrangères (Syltae) et du Syndicat des Travailleurs du Ministère des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine (STMMEEIA) maintient son mot d’ordre de grève.

Dans un communiqué rendu public, la Coalition rappelle qu’elle entamera une grève de 576 heures, soit 24 jours, à partir de ce mercredi 26 avril. Celle-ci fait suite à l’échec des négociations avec le gouvernement. Les deux syndicats, à titre de rappel, réclament l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs du secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur.

La Coalition des Organisations syndicales justifie cette grève, d’une part, par la paupérisation qui caractérise paradoxalement ce Secteur vital et d’autre part, par l’absence de réponses concrètes aux préoccupations des travailleurs. « En dépit des conditions difficiles, les travailleurs du Secteur, tels des soldats se tenant sur la première ligne de défense, prêts au sacrifice ultime pour sauver la mère patrie, ont donné la preuve évidente de leur entier dévouement à la défense des intérêts supérieurs du pays », insiste la Coalition Organisations syndicales du Secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’Extérieur.

Dans son communiqué, la Coalition rappelle qu’un service minimum sera observé aussi bien dans les Services centraux que dans les Ambassades et Consulats du Mali à l’étranger. Toutefois, les services ci-après ne seront pas fournis pendant toute la période de grève. Il s’agit de : la légalisation des documents d’état civil et les études de passeports diplomatiques et de service à la Direction des Affaires juridiques ; le traitement des dossiers relatifs à l’état civil et la délivrance de visas dans les Ambassades et Consulats du Mali ; la révision des listes électorales dans les Missions diplomatiques et Postes consulaires ; la traduction de documents par le Bureau de la Traduction et de l’Interprétariat ; la permanence à l’Aéroport par les agents de la Direction du Protocole de la République ; l’information et l’accueil des migrants de retour au Mali ; les opérations de mise à jour des données NINA dans les Ambassades et Consulats du Mali.

Retenues sur les salaires

Aussi, la Coalition dit avoir constaté des retenues sur les salaires du mois d’avril. Si elles constituent le pendant légal de la grève à la disposition de l’employeur, la Coalition, tout en déplorant le mode opératoire et le moment choisi pour ces prélèvements, en l’occurrence le mois sacré du Ramadan et l’Eïd El Fitr qui s’en est suivie, salue vigoureusement la bravoure et la résilience de ses militants et militantes. « Cette mesure a fortement détérioré le climat social et rendu incertain le dénouement de la crise qui secoue les deux Départements depuis plusieurs mois. Pour autant, elle a renforcé la détermination des travailleurs à poursuivre le mouvement de grève jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications », rappelle la Coalition.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

