Mali : le président nord-coréen Kim Jong Un envoie un message à Assimi Goïta

Le président de la République Populaire Démocratique de Corée du nord, Kim Jong Un a adressé un message à son homologue malien Assimi Goïta jeudi 19 septembre 2024. Un document a été transmis au Chef d’Etat malien à cet effet.

C’est un signe fort des relations diplomatiques entre Assimi Goïta et le président de la République Populaire Démocratique de Corée du nord, Kim Jong Un. Le chargé d’Affaires Mahamane Ousmane a reçu en audience jeudi 19 septembre 2024, l’ambassadeur de la Corée du Nord près le Mali, Jon Tong Chol, porteur d’un message de son Président, Kim Jong Un à son homologue du Mali.

Une lettre à Assimi Goïta

En effet, après la réception de la lettre, Mahamane Ousmane a rassuré à son hôte que le document sera transmis dans les meilleurs délais. Au cours de leur échange, les deux diplomates ont également abordé des questions de coopération bilatérales entre le Mali et la Corée du Nord. Il faut dire que le contenu de la lettre n’a pas été dévoilé. Rappelons que les relations entre la République Démocratique de la Corée du Nord et les pays africains datent de la guerre froide.

Le Mali quant à lui, partageait les principes anti-impérialistes de la Corée du Nord et bénéficiait du soutien militaire et commercial de ce dernier. Ainsi, dans les années 1970, la Corée du Nord envoyait des conseillers économiques au Mali. Aujourd’hui, en perte de terrain et pour cause, son frère de la Corée du Sud, qui gagne de plus en plus le marché économique, Kim Jong Un tente de nouveau de conquérir ses espaces diplomatiques.

