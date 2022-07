Le respect du Mali et de ses institutions : C’est désormais l’exigence que les nouvelles autorités du pays veulent imposer à tous y compris aux diplomates étrangers en poste à Bamako. Pour ne pas avoir compris cette exigence, trois diplomates étrangers en ont fait les frais. Ils ont été sommés de quitter le sol malien. Le dernier est le porte-parole de la Minusma, Olivier Salgado, expulsé, la semaine dernière, suite à une publication jugée tendancieuse par les autorités maliennes. M Salgago emboite ainsi le pas à Hamidou Boly, représentant spécial de la CEDEAO au Mali et Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali.

Dans un communiqué le mercredi 20 juillet 2022, le gouvernement a annoncé l’expulsion du porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. Les autorités maliennes lui reprochent la publication des « informations inacceptables » sur l’affaire des 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d’une semaine à Bamako.

Ainsi, la représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies au Mali, Daniela Kroslak, a été reçue au Ministère Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour lui notifié l’expulsion de son porte-parole.

De son côté, « La Mission prend acte de cette décision qu’elle regrette profondément », indique la mission onusienne au Mali qui promet de « continuer à œuvrer à la mise en œuvre de son mandat en appui à la paix et à la sécurité au Mali ».

Hamidou Boly– Joël Meyer : « persona non grata »

L’expulsion de Olivier Salgado intervient après celles de deux autres diplomates en poste à Bamako, en espace de quelques mois. En effet, le représentant spécial de la CEDEAO, Hamidou Boly, a été le premier à quitter Bamako le 25 octobre 2021. Motif invoqué ? Des « agissements incompatibles » avec son statut. Ce diplomate de nationalité burkinabé n’a eu que 72 petite heures pour faire ses valises et quitter le pays.

Cependant, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que mesures est intervenue « après plusieurs mises en garde adressées à l’intéressé à travers sa hiérarchie ».

L’expulsion la plus retentissante aura été celle, Joël Meyer, Ambassadeur de France au Mali. En effet, le diplomate français s’est vu notifié « le carton rouge » le 31 janvier 2022. Il n’a eu que 72 heures pour quitter Bamako. Pourquoi ? L’expulsion de Joël Meyer est consécutive à des propos tenus par l’ancien Ministre français des Affaires Etrangères français, Jean-Yves Le Drian. En effet, dans une de ses incessantes attaques verbales contre les autorités de la transition, M. Le Drian a scellé le sort de son diplomate en poste à Bamako.

Ainsi, le gouvernement malien a indiqué que l’expulsion de M. Meyer « fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l’Europe et des affaires étrangères tenus récemment, à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l’égard des autorités maliennes en dépit des protestations maintes fois élevées ».

Pour sa part, Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires Etrangères, a déclaré que : « Ces déclarations tendent à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles l’ambassadeur de France est accrédité (…) Vous ne pouvez pas être accrédité auprès d’autorités que vous-mêmes vous ne reconnaissez pas ».

Pour rappel, l’ambassadeur, Joël Meyer avait déjà été convoqué le mardi 5 octobre 2021, au Département des Affaires étrangères à Koulouba. Cette convocation du diplomate français faisait suite aux propos discourtois du Président Emmanuel Macron à l’égard des Autorités de la Transition. Le Chef de la Diplomatie malienne, avait après avoir exprimé le mécontentement des Autorités maliennes suite à ses “propos inamicaux et désobligeants” tenus par Emmanuel Macron. Aussi, Abdoulaye Diop avait invité “les Autorités françaises à la retenue, en évitant des jugements de valeur ». Le Ministre Diop avait exprimé une “vive protestation contre ces propos regrettables”.

Mohamed Sylla

