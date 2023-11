Son Excellence Le Colonel Sadio CAMARA, Ministre de la Défense et des anciens Combattants,

Son Excellence Mme Mariam MAIGA, Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille,

Chères amies de l’Association des femmes du Génie militaire,

Chers invités,

C’est avec un grand plaisir que je participe aujourd’hui, avec les invités distingués et les amies, à la cérémonie de la remise de don à l’Association des femmes du Génie militaire.

Tout d’abord, au nom de l’Ambassade de Chine au Mali, je voudrais rendre un grand hommage aux femmes et hommes militaires déployés sur le territoire du Mali pour sauvegarder la souveraineté nationale et garantir la sécurité des Maliens et des ressortissants étrangers au Mali.

Comme un dicton chinois dit, la relation entre l’armée et le peuple est comme le poisson et l’eau. Cela montre l’étroite relation entre l’armée et le peuple. Grâce au courage et au dévouement des soldats de FAMa, le peuple malien résiste avec succès aux menaces du terrorisme et crée ainsi un meilleur cadre de sécurité permettant à la population de vivre et de travailler dans la paix. En même temps, sans le soutien du peuple et surtout des familles militaires, il est impossible pour l’armée de mener à bien sa mission. Pour exprimer notre solidarité envers le peuple malien et pour aider les familles de FAMa en difficulté, l’Ambassade de Chine a financé l’achat des machines à coudre pour l’Association des femmes du Génie militaire.

Mesdames et Messieurs, chers amis,

La Chine et le Mali entretiennent une amitié traditionnelle. Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 63 ans, la Chine et le Mali ont mené une coopération fructueuse tous azimuts, tout en suivant les principes de l’amitié sincère, de l’égalité, du soutien mutuel et du développement commun. La Chine attache une grande importance à la promotion du bien-être de la population malienne. La Chine a non seulement réalisé les grands projets tels que l’Hôpital du Mali, le troisième Pont de Bamako, le CICB, la Centrale hydroélectrique de Gouina, etc, mais aussi mis en œuvre un grand nombre de petits projets à proxmité de la population locale, tels que l’électrification des villages par l’énergie solaire, le forage de puits, la réhabilitation des bâtiments scolaires et la construction de postes de santé. Le don d’aujourd’hui pour les femmes militaires du Génie constitue un nouvel exemple.

Mesdames et Messieurs, chers amis,

Cette année marque le 10e anniversaire de la mise en avant de l’initiative “la Ceinture et la Route”. Au cours des dix ans écoulés, la coopération internationale dans le cadre de l’Initiative a obtenu des fruits abondants. Au cours du troisième Forum « la Ceinture et la Route » qui a eu lieu du 17 au 18 octobre dernier, le Président chinois Xi Jinping a annoncé huit actions que la Chine prendra pour soutenir la coopération de qualité dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route », y compris bâtir un réseau d’interconnexion multidimensionnel, promouvoir le développement vert, favoriser l’innovation scientifique et technologique, développer la coopération pragmatique, soutenir les petits projets d’assistance en matière de bien-être social, etc.

Je suis persuadé que, dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route » et avec nos efforts conjugués, notre coopération amicale aura de meilleures perspectives.

Vive l’amitié Chine-Mali!

Merci pour votre aimable attention.

Commentaires via Facebook :