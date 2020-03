Après une démonstration de force à Manantali dans la commune rurale de Bamafélé le 12 mars dernier, les trois candidats de l’URD, parti du chef de file de l’opposition, l’honorable Soumaïla CISSE ont été impressionnés, le 14 mars 2020 dans la cour de l’Entente à Oualia, par une marée humaine sortie pour assister au grand meeting.

La campagne électorale de Bafoulabé est à la hauteur de l’évènement. L’ambiance est totale et les rues, les grandes artères sont envahies par les affiches. La campagne bat son plein dans toutes les treize communes du cercle.

Les militants, sympathisants, des amis, des parents proches etc. ont répondu massivement à l’appel de la sous-section URD de la commune rurale d’Oualia pour réserver un accueil triomphal aux trois candidats du parti de la poignée de main.

Cette grande mobilisation restera longtemps gravée dans la mémoire collective. Les militants et sympathisants ont montré l’intérêt et l’importance de ce meeting inédit. Il a drainé tous les 36 villages, des hameaux de culture de la commune rurale d’Oualia, des représentants des communes voisines.

Les trois candidats de l’URD notamment M. Samballa COULIBALY, Mme Diaoulé DIAWARA et M. Chogaïbou MAIGA ont tous dans leur intervention, remerciéles uns et les autres pour avoir massivement fait le déplacement. Ils leur ont expliqué les missions assignées aux députés qui sont entre autres : vote de lois, contrôle de l’action gouvernementale et la restitution des sessions parlementaires. Les futurs députés du cercle de Bafoulabé sous les couleurs de l’URD ont promis d’être aux côtés des collectivités pour les accompagner dans leurs missions.

Mme Diaoulé DIAWARA a rassuré à l’assistance qu’elle défendra toujours la cause des femmes et des jeunes.

Le trio a invité les électeurs au retrait des cartes d’électeurs.

Les électeurs ont promis aux futurs députés du cercle,une victoire triomphale et une majorité écrasante dès le 1er tour des élections du 29 mars prochain. Un plébiscite attendu en somme.

Rappelons que la campagne se poursuit dans les autres localités du cercle de Bafoulabé et la cérémonie a été émaillée par des chansons folkloriques et des danses et chants du terroir.

Moussa SISSOKO

