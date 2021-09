Gouvernance : Le Mouvement pour la Refondation de la Démocratie porté sur les fonts baptismaux

Le 25 septembre 2021 à la Maison de la Presse de Bamako, en faveur d’un point de presse, le Mouvement pour la Refondation de la Démocratie (MDR) a été porté sur les fonts Baptismaux. Les initiateurs dudit mouvement, déclarent être implantés sur l’ensemble du territoire, et veulent à travers des réflexions mûries donner une orientation saine à la démocratie et à la gouvernance.

L’actuel contexte sociopolitique, économique et sécuritaire, est sujet à préoccupation. Et l’ensemble des fils du pays y cherche solution idoine pour sauver la nation. C’est dans cet état d’esprit que se place le MDR qui a fait son baptême de feu en organisant une rencontre avec la presse le samedi 25 septembre sous le thème « Réfléchir et Agir Ensemble pour un Mali Meilleur ». A l’occasion de nombreux militants du MDR de Bamako et des régions, étaient présents. Selon le Coordinateur national du MDR, Oumar Mamady Touré, la situation du pays, sa gouvernance nécessite une synergie d’actions et de grandes réflexions pour un sursaut patriotique d’où le choix de leur thème.

« Le 61ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale survient à un moment où le monde entier disserte et épilogue sur qui est légitime à garantir l’intégrité de notre territoire et préserver notre pays d’une échéance déjà écrite par certains. L’heure est donc grave ! Mais toutes les grandes Nations ont connu des heures sombres ; des moments de doute ! Le Maliba tangue mais se sombrera jamais si nous –nous unissons pour sauver les fondements de notre Nation. Unissons- nous pour sauvegarder notre héritage… Faisons en sorte que nos enfants aient un avenir meilleur en leur garantissant leur droit à l’éducation. », des propos tirés de la déclaration lue par Oumar Mamady Touré. Qui, par ailleurs fait lecture de la vision du MDR sur les différentes sphères de la gouvernance : sécurité, éducation, justice, économie, réformes institutionnelles et politiques, chronogramme des élections etc. Rappelant la crise multiforme sous lequel ploie le pays, et les insuffisances constatées à différents niveaux de la gouvernance, le coordinateur du MDR, n’ a cependant pas manqué de saluer les efforts engagés par les autorités de la Transition dans le sens de la justice et la refondation de l’Etat. Le MDR estime que les actions des autorités doivent être inclusives, aussi il affirme son entière disponibilité pour la réussite de la Transition gage d’une garantie pour la sécurité et la stabilité du pays pour reprendre les propos de Oumar Mamady Touré. Des propos repris par le Superviseur national du MDR, Mamadou Togola, qui pour sa part, a rendu hommage aux forces armée. Et d’ajouter que de la sécurité, dépend tout effort de développement durable. M. Togola, a également invité les autorités de la Transition à s’approprier la problématique de la cherté de la vie pour répondre aux besoins présents du peuple.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

