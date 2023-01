Le premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a présenté hier mardi les vœux de nouvel An au Chef de l’Etat, Colonel Assimi Goïta. Il est revenu sur les grandes réalisations exécutées pendant l’année écoulée.

C’est un discours à l’allure d’un bilan politique que le premier ministre de transition a prononcé devant le Président à Koulouba. A l’analyse du discours, l’embargo de la CEDCEAO et de l’UEMOA n’a pas entamé la marche du Mali vers le développement. D’ailleurs, explique Choguel Maïga, a allumé la fibre patriotique des maliens qui ont fait une mobilisation historique le 14 janvier 2022. « Le Gouvernement n’est pas resté inactif face aux conséquences des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées par la CEDEAO et l’UEMOA et de la COVId-19 et à l’impact négatif de la crise humanitaire », a-t-il dit. Plus de 190 milliards FCFA d’exonérations des droits et taxes ont été accordés au cordon douanier pour faire face à la vie chère. Ces efforts du gouvernement, selon lui, se sont poursuivis avec une subvention d’au moins 15 milliards de FCFA en 2022 pour assurer le financement de la gratuité de certains services de santé tels que la césarienne, la lutte contre le paludisme, le Sida, la tuberculose, les vaccins et certains médicaments.

Autre terrain sur lequel le gouvernement a fait des avancées est la défense de la patrie. Pour Choguel, la montée en puissance des Forces Armées Maliennes est la somme de la vision du Chef de l’Etat qui durant l’année dernière a poursuivi avec la politique d’équipement, de recrutement, de formation, de renforcement des capacités opérationnelles et de partenariat stratégique. Les recrutements de 4255 fonctionnaires recrutés de police et de la protection civile suivi de la loi sur la militarisation qui ont contribué , selon le premier ministre, à différentes opérations de sécurisation entrainant « le démantèlement de plusieurs réseaux de criminels, la conduite de plusieurs centaines de personnes devant les tribunaux pour diverses infractions à la loi pénale, la saisie de plusieurs armes et minutions et d’importantes quantités de produits stupéfiants et l’assistance à plusieurs dizaines de milliers de personnes dans différentes situations ».

Poursuivant, le chef du gouvernement est revenu sur les réformes réalisées en 2022. Lesquelles se résument par l’adoption d’une nouvelle Loi électorale créant une Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) dont l’installation des démembrements qui se poursuit en vue de l’organisation prochaine des élections référendaires et électorales. Il cite également, l’’élaboration du Programme National d’Éducation aux Valeurs, d’un l’avant-projet de Constitution qui, selon lui, est une avancée majeure dans le processus de réformes institutionnelles.

Sur le plan de réorganisation du territoire, Choguel note des avancées avec le retour progressif de l’administration de l’Etat et des services sociaux de base, l’amélioration du climat de quiétude des populations. « Les reprises de leurs activités agro-sylvo pastorales et commerciales, sont intimement liées aux efforts vigoureux des Forces Armées et de sécurité », reconnait le chef du gouvernement annonçant que « le transfert des ressources de l’État aux Collectivités territoriales en 2022 ont représenté 471,978 milliards de FCFA soit 25,17%. »

La lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière est l’un des chantiers majeurs. Une Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLCC), et son plan d’actions triennal est en cours. S’y ajoute à la création du Pôle National Économique et Financier avec une compétence nationale et un Procureur de la République spécial, d’une Agence de Recouvrement et de Gestion des Avoirs Saisis ou Confisqués afin de favoriser le recouvrement par l’État des biens frauduleusement soustraits de son patrimoine.

En bref, l’accès de la population à l’eau potable, à l’électricité, de l’éducation la fourniture des infrastructures routières, l’accès au logement et production céréalière portant sur 10 288 842 tonnes sur un objectif prévisionnel de 10 500 000 tonnes, soit 97% sont autant de secteurs que Choguel a développé devant le Chef de l’Etat en terme de bilan réaliser en 2022 par le gouvernement.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

