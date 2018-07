Le président IBK, candidat du RPM, de la Majorité «Ensemble pour le Mali (EPM) » et de tous les patriotes qui aspirent à la paix, à la réconciliation, à la stabilité et au progrès de notre Maliba a entamé ce samedi matin sa campagne pour la présidentielle du 29 juillet, comme il l’a toujours fait, par une visite de courtoisie aux autorités traditionnelles, coutumières et religieuses du district de Bamako.

Comme à son habitude le président IBK est allé à la rencontre des autorités morales. D’abord, chez les traditionnelles et coutumières dans familles fondatrices de Bamako (Niaré, Touré, Dravé), ensuite chez les leaders religieux ( musulmans et chéretiens) au Haut conseil islamique du Mali et à l’Archevêché, pour solliciter leurs prières et leurs bénédictions en vue des élections paisibles et acceptées de tous.

Partout où il est passé, ses hôtes lui ont assuré leurs bénédictions et ont fait des prières pour le candidat qui sera choisi par Dieu pour l’amour du Mali ait le total soutien de tous.

Après avoir fait le tour des autorités traditionnelles, coutumières et religieuses, le président Ibk s’est entretenu avec le Conseil national du Patronat malien (CNPM) à son siège ce samedi après. Avec les patrons du Mali, le président candidat Ibrahim Boubacar Keïta a fait le tour d’horizon du partenariat public privé (PPP) ainsi que les perspectives de cette synergie heureuse pour faire du Mali un pays émergent à l’horizon 2025 avec toutes les potentialités dont il regorge (en terme de ressources et de compétence).

A leur demande le président IBK candidat à sa propre succession aux élections présidentielles du 29 juillet 2018, a reçu en fin d’après midi l’Association de femmes des camps militaires et paramilitaires du Mali, les veuves et orphelins des vaillants militaires du Mali tombés sur les champs de l’honneur.

L’Association des femmes des camps militaires du Mali à travers cette rencontre a remercié et salué IBK pour tous efforts en leur faveur durant son premier mandat notamment les primes de logements, les avantages donnés aux femmes veuves militaires et les orphelins entre autres primes.

Le Candidat du RPM et de la Majorité a terminé la première journée de la campagne par une rencontre avec son staff de campagne à son Qg sis à l’ACI 2000. Objectif : dernière touche sur le meeting géant prévu ce dimanche après midi au Stade du 26 mars

