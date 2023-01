L’Adema se démarque sur la scène politique

La plus vielle formation politique du Mali démocratique conserve de beaux restes, en dépit des péripéties traversées et malgré les épreuves et le moins des divisions cycliques. Fidèle à une tradition bien ancrée, l’Adema -PASJ n’a pas dérogé à son habitude de marquer le début de chaque nouvel an par une présentation de vœux aux Maliens. En plus de la conférence de presse annuellement consacrée à l’exercice, le Parti de l’Abeille a littéralement inondé la capitale d’affiches. Disséminées tout le long des grandes artères de la vile de Bamako, le logo de l’Abeille solitaire au fond des triangles noir et blanc est le seul qui s’impose à la vue des passants, faisant de la Ruche la seule formation politique à gratifier les Maliens de vœux de nouvel an. La disette financière est visiblement passée par là. Et pour cause, depuis l’avènement d’un pouvoir exceptionnel, en août 2020, les partis sont sevrés par les nouvelles autorités de fait du financement public qui leur revient de droit annuellement et qui est pourtant indexé sur le budget national. Ce qui menace l’existence de la pléiade de formations politiques entretenues aux frais exclusifs de l’Etat et n’épargne pas non plus le fonctionnement des plus sérieux. En se singularisant par sa fidélité aux habitudes en toutes circonstance, le Parti de l’Abeille n’appartient visiblement à aucune des catégories.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :