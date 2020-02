Si tout se déroule bien comme prévu, les électeurs maliens sont appelés à retourner dans les urnes le mois prochain pour choisir leurs représentants à l’Assemblée Nationale. Du coup on assiste depuis l’annonce de cette échéance électorale par le gouvernement malien le mois dernier, tous les partis politiques, associations et groupements politiques peaufinent leurs stratégies en vue de ratisser large à travers tout le pays. Ainsi en Commune V, le Rassemblement pour le Mali en alliance avec l’APR, a porté son choix sur Moussa Timbiné et Ibrahima Bagayoko plus connu sous le nom de « Jeune Premier » pour la victoire finale. Le choix du parti du tisserand de ces deux étendards ne surprend personne vu leur engagement et leur sacrifice sans faille pour le rayonnement et l’implantation du parti dans la commune.

Longtemps annoncé en alliance avec l’ADEMA, la section V du RPM lors de sa dernière réunion, a décidé de faire alliance avec l’APR. Du coup le choix des militantes, militants et sympathisants fut porté sur Moussa Timbiné, Député à l’Assemblée Nationale et non moins 1er vice-président de l’Assemblée Nationale et Ibrahima Bagayoko, actuellement 4e adjoint au maire de la commune V et maire délégué à la mairie de Daoudabougou. Un choix attendu vu leur engagement et leur sacrifice sans faille pour le rayonnement et l’implantation du parti à travers tout le pays et dans la commune V en particulier. En effet tous les militantes, militantes et sympathisants ont été unanimes à reconnaitre que les sieurs Timbiné et Bagayoko sont reconnus pour leur engagement militant, leur capacité de mobilisation, leur probité morale, leur fidélité et leur respect des idéaux et des valeurs qu’incarnent le parti du tisserand depuis sa création en 2001. Selon nos informations les deux responsables choisis pour faire triompher la liste RPM-APR ont été toujours capables de payer leur quote-part sur le budget de campagne lors des échéances électorales passées sans oublier qu’ils sont à jour du paiement de leurs cotisations. Autre raison qui ont poussé les responsables et militants de la section à porter leur choix sur ces deux personnes, c’est leur grande popularité dont ils jouissent tous deux au sein des populations de la commune. Ils sont très connus aussi pour leur générosité, leur disponibilité et leur assistance aux personnes particulièrement aux personnes vulnérables. D’ailleurs sans ces deux responsables, le RPM allait définitivement sombrer en commune V ces trois dernières années. Autre raison du choix porté, c’est que ces deux personnes ont toujours fait parler leur cœur avec des dons de sucre, de céréales, des cahiers et des matériels de salubrité à l’ensemble des associations et de groupements de salubrité de la commune V depuis plusieurs années. Notons aussi que des journées d’entretien des cimetières de plusieurs quartiers de la commune sont financées par ces deux responsables politiques sans oublier le parrainage de plusieurs activités sportives et culturelles à travers la commune. C’est dire que le choix qui leur vient d’être porté pour les législatives de 2020 n’est qu’une récompense méritée. C’est dire que les responsables et les militants de la section V du parti ont pris conscience que les sieurs Timbiné et Bagayoko sont les mieux placés pour faire face aux autres concurrents pour maintenir la flamme du parti en commune V. Dès l’annonce du choix de ces deux hommes humbles et courtois, les militantes et militants semblent aujourd’hui se réjouir car disent-ils depuis plusieurs années et malgré les coups bas et trahison qu’ils ont subis, ces deux hommes n’ont jamais cessé d’animer le parti dans la commune. « Nul n’ignore l’importance de ces élections législatives et surtout pour notre parti qui entend maintenir sa suprématie et sa grandeur en commune V. Je lance donc un vibrant appel à tous les militants et sympathisants de se mobiliser davantage pour maintenir la flamme allumée depuis plusieurs années. On est condamné à triompher pour ne pas donner raison à nos détracteurs car l’avenir du parti dépend d’une base solide. Et qui parle de base solide ce sont ses élus nationaux. Et plaise à Dieu, nous sortirons vainqueurs à l’issue de ce vote» confie Ibrahima Bagayoko très confiant.

Sadou Bocoum

