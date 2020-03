En attendant d’entrer dans la phase la plus sérieuse et à l’assaut véritable des suffrages, l’alliance conduite par l’irrésistible duo Bagagnoa – ABD a offert une esquisse de ses intentions de rafler la mise d’une traite dans la circonscription électorale de Kayes. Son dispositif d’attaque est en effet passé au stade de peaufinament, hier dimanche, avec un conclave aussi imposant qu’impressionnant au siège régional de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali. Sous la houlette du Directeur de campagne, le député sortant Moussa Cissé de l’URD et du président de l’alliance «Benso», Tie Konaté, l’armée électorale des 5 candidats issus des rangs de l’Adema, du Rpm, d’Adp-Maliba et de l’Urd, a littéralement pris d’assaut la salle de conférence de la Chambre, dans le cadre d’une première prise de contact entre élus locaux et secrétaires généraux de chaque formation constitutive de la liste et des différentes communes du Cercle de Kayes. La grande convergence, qui marque le starting-block de la campagne, fait figure également de viatique, ont laissé entendre Monsieurs Tie Konaté et Moussa Cisse, en indiquant que les participants en ont profité pour recevoir les consignes et directives afférentes aux élections tout en mettant en place un cadre de coordination de leurs actions et stratégies de combat.

Le conclave a été en outre mis à profit pour recueillir les attentes des différents responsables de l’alliance au niveau local.

L’alliance Benso affûte ainsi ses armes pour les besoins de ses objectifs de prendre ses distances dès le premier tour parmi plus d’une demi-dizaine de listes en course dans la circonscription électorale de Kayes. En tant que combinaison dont le statut de favorite peut se juger à la taille politique de ses composantes ainsi que l’étoffe des personnalités alignées. On y dénombre, outre le candidat de l’ADP à la présidentielle 2018, Aliou Boubacar Diallo, le charismatique député Adéma du haut de ses trois mandats, Mahamadou Cissé alias Bagagnoa, d’autres mastodontes de moindre envergure dont Modibo Kane Doumbia du RPM ainsi que les deux femmes dont l’une issue des rangs d’une autre grande formation, l’URD notamment. Avec une puissance de frappe assise sur tant de figures emblématiques de la majorité présidentielle et de l’opposition de 2018, peu de doutes peuvent planer sur les chances de la liste de plier le match en se passant d’un second tour. Surtout que la combinaison « Adp-Adema-Rpm» repose sur 400 conseillers communaux sur les 450 que compte le cercle de Kayes, soit 110 pour l’Adema, 101 pour le Rpm, 38 pour l’ADP sans compter ceux de l’Urd.

