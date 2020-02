Sidiki N’fa Konaté a été investi candidat par la section RPM de Kolondièba pour les élections législatives. Depuis, les soutiens à la candidature de l’ancien patron de la télévision nationale ne mobilisent. Les populationspromettent déjà la victoire à Sidiki N’fa Konaté, au soir du 29 mars.

L’investiture de Sidiki N’fa Konatéété fêtée dans le Gantièdougou.L’ancien patron de l’ORTM s‘est engagé à tout mettre en œuvre pour que le souhait des populations qui ont sollicité sa candidature soit exaucé. Il s’est dit prêt pour le Mali et pour Kolondièba et s’est engagé à gagner ces élections avec les populations. Sidiki N’fa Konaté a étédésigné candidat du Rassemblement Pour le Mali par consensus après le retrait de plusieurs adversaires de la course le jugeant mieux placé pour remporter cette bataille électorale. L’enfant de Tousséguélaqui ira sur une liste commune avec le candidat de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), Daouda Moussa Koné, bénéficie d’une grande mobilisation des fils du terroir autour de sa candidature.

La ferveur populaire autour de la candidature de Sidiki N’fa Konaté s’explique par plusieurs choses. D’abord, Sidiki N’fa Konaté s’est toujours soucié des problèmes de son terroir, de la terre de ses ancêtres où, il a réalisé plusieurs infrastructures pour améliorer les conditions de vie de ses parents. Mais au-delà de cet aspect, il est de la lignée de la chefferie de Gantièdougou. Sa candidature a aussi eu la bénédiction des populations à cause des hautes fonctions qu’il a occupées. Mais également, à cause de la famille dont il est issu dont les membres sont connus pour leur engagement en faveur de la communauté.

La 3ème édition du tour cycliste du Gantièdougou, célébréele week-end dernier,avec la présence de trente villages, a été l’occasion pour le candidat de prendre la température de sa candidature auprès des siens. Lors de cette activité, Sidiki N’fa Konaté a rappelé le rôle du député:contrôler l’action gouvernementale; voter des lois qui vont contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Le député, a expliqué le candidat, est envoyé en mission par les populations qui l’ont élupour porter leur voix à l’Assemblée nationale.

Dans le Gantièdougou, Sidiki N’fa Konaté a multiplié les visites chez les notabilités notamment à Dièdièba où il a rendu visite au chef de village et à l’imam. Avant de regagner Bamako, le candidat s’est rendu à Bèssina où il a échangé avec le chef de village et ses conseillers.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

