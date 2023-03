Législatives des français de l’étranger : Zoom sur Fatou Sagna Sow, la candidate du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest

A la suite de l’annulation des élections législatives des Français de l’étranger dans la 9è circonscription qui est le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, les Français établis dans ces zones vont revoter les 2 et 16 avril prochains. A quelques encablures de ces joutes dont le vote électronique se déroule ce vendredi 24 au 29 mars, notre rédaction a pris le soin de faire un coup de projecteur sur une candidate : la Franco-Sénégalaise Fatou Sagna Sow.

En terme de parcours personnel et professionnel, Fatou Sagna Sow est juriste en droit des affaires. Après un passage dans plusieurs cabinets d’avocats parisiens, elle a travaillé dans des directions juridiques de grands groupes bancaires français, BNP et Société Générale. Avant de quitter la France en 2016, pour venir s’installer au Sénégal, elle travaillait dans le cabinet du directeur juridique du groupe Société Générale.

A Dakar, elle a participé activement à de nombreux projets de développement économique, notamment avec l’ONG Enda Tiers-Monde, créée en 1972, à Dakar, par des femmes et des hommes respectueux de l’environnement et de justice sociale pour le plus grand nombre. Plus récemment, elle a eu le grand honneur d’être nommée de 2019 à 2020, Conseillère technique de la présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, ancienne Première ministre du Sénégal, actuelle candidate à l’élection présidentielle de février 2024, Mme Aminata Touré.

Fatou Sagna Sow, qui a toujours dit avoir une véritable passion pour la politique, est une Franco-Sénégalaise née dans le 10è arrondissement de Paris. Elle a toujours cherché à cultiver un lien très fort avec son pays d’origine. En 2000, elle rejoint une formation politique sénégalaise et panafricaine de gauche, And Jëf PADS.

Fatou a également milité auprès de la diaspora sénégalaise d’Ile-de-France. Cela lui a permis de se familiariser avec les nombreuses réalités de la circonscription et d’y construire un réseau solide de décideurs, notamment de la société civile panafricaine. Sept années durant, elle a été l’une des responsables Ile-de-France de ce parti. Elle a ensuite été très proche des écologistes français, notamment durant la très inspirante candidature à la présidentielle de Stéphane Pocrain. Mais, c’est finalement au parti socialiste que la jeune femme a adhéré en 2008. S’ensuit pour elle un mandat de conseillère municipale dans une ville de gauche, Mantes-la Ville. Très belle expérience, durant laquelle elle a appris les enjeux de la gestion d’un territoire au plus près des préoccupations des administrés.

Fatou Sagna Sow sera par la suite coordinatrice pays pour La République en Marche pour les élections présidentielles, en 2017 et 2022. “Je suis désormais indépendante et j’aspire à porter les véritables préoccupations des Français de la circonscription. Juriste expérimentée, forte de mon expérience politique et de ma présence effective dans la circonscription, je saurai valablement représenter mes concitoyens. Enfin, je suis aussi une maman de jumeaux scolarisés dans un établissement français, j’ai été parent délégué durant 5 ans. Et, conseil d’école après conseil d’école, j’ai été confrontée de plein fouet aux réelles problématiques des parents d’élèves”, a-t-elle déclaré dans une interview qu’elle a accordée aux confrères de algeriepatriotique.com.

A la différence de tous ces candidats hors-sol, elle réside 365 jours par an une française de l’étranger. Elle est la seule des 15 candidats à vivre réellement sur la circonscription et à s’être illustrée ces dernières années par son combat aux côtés des français de la 9ème. Nul besoin de se faire expliquer les problématiques de la vie locale, elle les connaît, elle les vit au quotidien. En tant que juriste expérimentée, elle aspire à être une députée efficace et rapidement opérationnelle.

Le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest sont des territoires d’avenir. La France a la chance d’entretenir une relation historique avec chacun des 16 pays. Il lui tient à cœur d’œuvrer pour resserrer ces liens d’amitié par des actions concrètes ; et de montrer et de valoriser l’apport au quotidien de français de la circonscription dans ces territoires.

Élue députée, elle participera à la construction d’un nouveau discours, notamment à destination des jeunes des deux continents. Elle aura à cœur de combattre le populisme et le repli sur soi de part et d’autre. Et de construire pour les générations futures un nouveau paradigme entre la France et chacun de ces 16 pays.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :