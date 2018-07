Le vendredi 29 juin 2018 à 17h, les jeunes patrons du Mali ont reçu le candidat Dr. Hamadoun TOURE, pour l’écouter sur sa vision du développement du secteur privé, mais aussi, sur les mesures qu’il compte implémenter pour la mise en œuvre des différentes doléances qui lui ont été soumises par l’OJEP. Cet exercice d’écoute des candidats, a été initié par l’OJEP, pour permettre à ses membres, de participer au processus électoral en vue de voter utile pour le candidat qui dispose du meilleur programme économique.

Comme indiqué ci-dessus, après le candidat Modibo SIDIBE, Dr. Hamadoun TOURE était l’invité du jour. C’est l’incubateur Impact Hub qui a servi de cadre pour la recnontre. Face aux jeunes entrepreneurs, qui ont rempli pour l’occasion la salle, le candidat a tenté de convaincre sur sa vision du secteur privé.

Le président de l’Organisation des Jeunes Patrons, en prenant le premier la parole, a d’abord remercié le candidat de s’être prêté à cet exercice démocratique et a procédé à la présentation du contexte de la rencontre. Selon le Président de l’OJEP, Monsieur Cheick Oumar SOUMANO, cette rencontre n’est nullement un meeting politique de soutien à X ou Y, mais un débat franc et démocratique entre le candidat et les jeunes patrons, sur l’amélioration du cadre des affaires pour la promotion de l’entrepreneuriat jeune au Mali. Il a ensuite présenté son organisation avant de passer en revue, la dizaine de doléances, qui sont celles des jeunes patrons et issues des deux fora économiques des jeunes entrepreneurs organisés en 2017 et 2018. Parmi les multiples doléances soumises aux candidats, on peut citer entre autres : la mise en place des dispositifs de financement innovants au Mali, comme les business angels, les sociétés d’investissement, les prêts interentreprises, le crowdfunding, la création d’ un ministère dédié à l’entrepreneuriat jeune, aux PME et à l’innovation et l’institution d’ un impôt unique à l’image de la vignette synthétique pour les jeunes entrepreneurs qui dépassent le seuil de l’impôt synthétique qui n’ont pas atteint 500 millions de chiffres d’affaires.

Le candidat, après avoir pris la parole, a en premier lieu, décliné sa vision du secteur privé, en réaffirmant que ce dernier sera placé au cœur de ses préoccupations. Il a ensuite mis l’accent sur la façon dont il compte atteindre les multiples résultats, qui constituent des vrais enjeux du secteur privé à ce jour. Parmi ces enjeux, il y a la création d’emplois pour les jeunes et les femmes.

En vertu du programme du candidat, il propose à la jeunesse entrepreneuriale, d’initier de revoir la configuration de l’APEJ actuelle, en l’orientant essentiellement sur la promotion de l’entrepreneuriat.

Enfin, notons que l’OJEP est la faîtière représentative de l’ensemble des jeunes entrepreneurs du Mali de moins de 40 ans, créé à la faveur de la première édition du forum économique des jeunes entrepreneurs les 24 et 25 mars 2017. Elle compte à ce jour plus de 1000 membres effectivement en activité.

