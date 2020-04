C’est désormais officiel depuis ce jeudi 9 avril. La liste du groupement des partis politiques ADP-Maliba/SADI dans la circonscription électorale de Niono, conduite par l’opérateur économique El hadj Diadié Bah, en compagnie de Mme Ayinè Coulibaly et Amadou Araba Doumbia ont été élus députés suite à la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle, à l’issue du 1er tour du 29 mars dernier de l’élection des députés à l’Assemblée National.

Ce succès intervient après plusieurs tentatives dont le dernier en date des législatives de 2013 au cours de laquelle sa victoire aurait été arrachée par la Cour constitutionnelle au profit du RPM et UM-RDA. Malgré tout notre richissime candidat, El hadj Diadié Bah, PDG de la Société Ngoumani SA, n’a pas renoncé à son ambition d’être député à l’Assemblée Nationale. C’est dans ce cadre, que déterminé plus que jamais, il s’est présenté encore à Niono où il a conduit la liste du groupement des partis politiques ADP-Maliba/SADI aux législatives du 29 mars dernier.

Ainsi, la Cour Constitutionnelle par la voix de son Président, Manassa Danioko, lors de la proclamation des résultats définitifs du 1er tour du 29 mars dernier de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, a déclaré élus députés dès le premier tour dans la circonscription électorale de Niono, El hadj Diadié Bah, Amadou Araba Doumbia et Ayinè Coulibaly de la liste ADP-Maliba/SADI, avec 40 077 voix soit 50, 78%.

Cette proclamation des résultats a été suivie avec beaucoup d’intérêt et d’attention par la population des 12 Communes du cercle de Niono ce jeudi matin à travers les postes radios et l’écran des téléviseurs. Ainsi dès la déclaration de son élection, la cour de la maison de tout nouveau honorable, Diadié Bah a été prise d’assaut par une foule déchainée venue manifester sa joie et sa reconnaissance à l’endroit de l’homme qui a toujours placé le développement de Niono au cœur de ses actions.

Joint par téléphone, notre heureux candidat, El hadj Diadié Bah, ce peulh bon teint, natif de la citée religieuse de Nioro du Sahel dont il est l’un des fidèles du chérif Bouyé Haidara, nous a livré ses sentiments juste après sa victoire validée par la Cour Constitutionnelle. Il a dédié cette victoire à l’ensemble des populations des 12 Communes de Niono. Il a remercié les uns et les autres pour la confiance portée sur sa modeste personne, ainsi qu’à ces colistiers pour aller les représenter à l’hémicycle. Selon l’honorable Diadié Bah, l’élection législative est terminée, n’y a eu ni vainqueur, ni vaincu, c’est toute la population de Niono qui a gagné. A cet effet, il a tendu la main à l’ensemble de la population en général et ceux des partis politique qui étaient en compétition à se joindre à lui et ses colistiers pour le développement du cercle : « l’élection est terminée j’invite toute la population à l’union sacrée le développement du cercle de Niono » a t-il dit.

AMTouré

Commentaires via Facebook :