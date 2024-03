M5-RFP : Guerre de tranchées

Après la conférence et la fin de l’ultimatum des responsables du M5-RFP, le clan imam Oumarou Diarra a révoqué Dr. Choguel Kokalla Maïga de la présidence du M5. Mercredi, ils l’ont notifié au ministère de l’Administration territoriale et à la présidence. Mais qui remportera cette guerre ?

Faut-il le rappeler, le M5-RFP est un mouvement de fait, spontanément constitué sans réelle base juridique. Un mouvement composé de plusieurs partis et mouvements politiques dont trois importants, à savoir l’EMK, le FSD et la Cmas (récemment dissoute par les autorités). Aujourd’hui, au sommet du mouvement, un véritable bicéphalisme où, un clan suspend des membres, et un autre, révoque l’autre clan.

Si la semaine surpassée, le clan Choguel a suspendu plusieurs responsables du mouvement, la semaine qui a suivi, les responsables suspendus sont revenus à la charge. Ils ont donné un ultimatum de 72 h à Choguel et une fois épuisé, ils ont fait un communiqué pour le révoquer. Mercredi, ils ont écrit au ministère de l’Administration territoriale et à la présidence pour notifier ladite révocation de Choguel Kokalla Maïga à la tête du M5 comme président.

Pour Paul Ismaël Boro, Choguel est désormais un simple militant du M5, libre de militer dans la circonscription qui lui convient. “Nous ne voulions pas en arriver là. L’ultimatum de 3 jours, avait pour but de permettre à Dr. Choguel de nous rassembler, nous et Boubacar Traoré et de trancher entre nous. Mais hélas“, regrette le président du parti Rama membre du FSD, Paul Ismaël Boro. A l’en croire, avec Boubacar Traoré à la tête du M5, ils étaient à bout. Et des groupes revendiquaient une présidence tournante, malheureusement, ça n’a pas marché.

“On est en train de trop politiser la chose“, estime Nouhoum Togo. Ce conflit ne devrait pas avoir lieu, dit-il. Pour lui, ce sont les 10 points et 17 mesures du M5 qui devraient être discutés et non une présidence du M5.

Ce sont des petites querelles de quelques personnes qui ont perdu des postes et d’autres qui en voulaient, qui sont à la base tout ça, confirme Nouhoum Togo, proche de Choguel K. Maïga. Quant à Paul Boro, Boubacar ne tenait plus bon et le dernier communiqué révèle du clanisme et des manipulations de Choguel Maïga.

Pour le moment, la guerre reste purement médiatique et le clan Choguel semble faire profil bas et communique peu. Quant à l’obédience de l’ancien ministre Imam Oumarou Diarra, Choguel Kokalla n’est plus président du M5 et c’est l’imam Diarra qui assure l’intérim.

La justice n’est pas saisie car le M5 est un mouvement de fait constitué spontanément lors des évènements de 2020. Il serait difficile pour la justice de trancher sans base juridique, confie un juriste qui se soucie de qui va remporter ce combat entre les deux clans.

Koureichy Cissé

