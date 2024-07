Le chef de l’Etat a fait un tour d’horizon des questions liées a la vie de l’Alliance, mais aussi à la lutte contre le terrorisme dans les trois pays concernés. Une situation qui est a l’origine de la création de AES

Cette déclaration a été faite samedi dernier à Niamey (Niger) par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, à l’occasion du premier sommet du Collège des chefs d’État de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Dans son discours, le chef de l’État a de premier plan remercié le général de brigade Abdourahamane Tiani, président du Niger, et les Nigériens pour leur hospitalité chaleureuse. Pour le colonel Assimi Goïta, cette hospitalité est le reflet de la fraternité et de la solidarité qui unissent nos trois Nations. Le président de la Transition a souligné la nécessité de la création de l’AES. Ce faisant, il s’agit de revenu sur la création d’une alliance de défense collective pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité en bande organisée dans le Sahel. Le président Goïta a affirmé que la dimension sécuritaire, à l’origine de la création de l’AES, est parfaitement prise en charge par nos Forces de défense et de sécurité, qui opèrent en totale complémentarité face aux attaques terroristes. Nos forces, a-t-il insisté, se projettent désormais en posture offensive pour neutraliser ces groupes sans foi ni loi.

À ce sujet, il dit que l’engagement et la détermination de nos hommes au combat forcent notre fierté, notamment au vu du recul indéniable de l’insécurité dans l’espace AES. « La meilleure illustration de cette avancée sécuritaire est le retour de l’État, des administrations et des populations dans des localités longtemps, bien trop longtemps, occupées par les groupes armés terroristes, appuyés par leurs sponsors extérieurs », s’en réjouit le chef de la Transition. «La mise en place de la Force conjointe des États du Sahel, en mars 2024, est le symbole fort de notre unité d’action et de notre détermination à protéger, ensemble, nos populations et à préserver notre souveraineté», a-t-il souligné. .

AES DES PEUPLES- Selon le chef de l’État, il est évident que la peur a changé de camp. «Pour preuve, nous assisterons régulièrement à des actes de reddition d’éléments terroristes qui déposent les armes devant nos armées nationales», a poursuivi le président Goïta.

Et d’évoquer d’autres aspects essentiels comme le principe de la libre circulation des personnes et de leurs biens, les domaines du transport et de l’énergie renouvelable. « L’AES que nous sommes en train de mettre en place est, d’abord et avant tout, l’AES des peuples… », a-t-il déclaré. Pour y parvenir, le président de la Transition a convoqué les ministres chargés de l’Économie de l’AES lors de leurs réunions tenues fin novembre 2023 à Bamako.

Faut-il signaler que cette rencontre de haut niveau, qui a mobilisé les experts des trois pays, avait comme objectif principal d’instaurer une synergie d’action entre les États membres de l’Alliance pour booster l’accélération du processus d’intégration économique et financière dans le Liptako-Gourma. Lors des travaux, les ministres de l’organisation ont examiné plusieurs projets structurants au bénéfice des peuples des États respectifs. Ils ont également formulé une batterie de recommandations. Il s’agit de l’amélioration de la libre circulation des personnes dans l’espace AES, de l’accélération de la mise en œuvre de projets et programmes énergétiques, agricoles, hydrauliques, de réseaux de transport routier, aérien, ferroviaire et fluvial dans les États de l’AES.

Le président Assimi Goïta a également retracé les réunions des ministres des Affaires étrangères de l’AES, tenues à Niamey courant mai 2024. Au cours desquelles, il a été question de l’examen et de la finalisation de l’avant-projet du traité portant création d’une Confédération. À ce titre, le chef de l’État a adressé ses vives et chaleureuses félicitations aux ministres des Affaires étrangères de l’AES.

Il reste à espérer que ce sommet ait été l’occasion de répondre à ces projets examinés par les ministres membres de l’AES, au grand bénéfice des populations du Sahel.

Souleymane SIDIBE

