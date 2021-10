Mopti : La semaine de la cohésion sociale lancée par le ministre Ismaël Wagué

La semaine de la cohésion sociale, qui se tient du 18 au 22 octobre 2021, a été lancée en grande pompe, le lundi dernier sur le terrain Gangal de Mopti, par le ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale, le Colonel Major Ismaël Wagué. « La santé au cœur de la cohésion sociale » est le thème retenu pour cette semaine.

Lors de la cérémonie, dans son discours de bienvenue, le deuxième adjoint au maire, Kassoum Baber Djitteye, a indiqué que cette activité démontre l’intérêt que les autorités de la transition accordent à la cohésion sociale à la paix au Mali en général et dans la région de Mopti en particulier. Kassoum Baber Djitteye a demandé aux chefs de quartier, à la jeunesse, d’être des porteurs de messages de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociales et les avantages de la vaccination néonatale sur les dangers de l’automédications et les médicaments de la rue.

Pour sa part, le directeur de cabinet du gouverneur de Mopti, Kantara Diawara, a, dans son allocution, remercié les autorités pour la tenue de cette première semaine de la cohésion sociale placée sous le signe de la santé à Mopti. « Cette semaine, faut-il le rappeler, est organisé par l’Association des étudiants ressortissants de la région de Mopti à Bamako », a précisé Kantara Diawara. Il ajoutera que cette semaine de la réconciliation sera marquée par des activités notamment une conférence débat sur l’importance de la vaccination, sur l’importance de tourner le dos aux médicaments de la rue, à l’automédication, à des consultations gratuites, des dons de médicaments, des opérations de la chirurgie de la cataracte… « Toutes ces activités sont au bénéfice des populations, notamment les populations vulnérables, les déplacés qui sont nombreux parmi nous… A Mopti, malgré le contexte difficile de situation sécuritaire, nous sommes en route pour la paix et la cohésion sociale, car les populations sont engagées dans ce sens, elles croient à leur pays, aux autorités de la transition pour surmonter ce cap », a déclaré le directeur de cabinet du gouverneur de Mopti.

Dans son discours de lancement, le ministre de la Réconciliation, de la paix et de la Cohésion sociale, le Colonel Major Ismäel Wagué, a remercié l’ensemble des autorités politiques, administratives et les populations de la région de Mopti pour leur participation à cette semaine. « Nous demandons surtout aux uns et autres de se pardonner, de se faire confiance. Cette semaine de la cohésion sociale se déroule durant le mois de la solidarité, une période de partage et pour cela, une attention particulière doit être accordée aux déplacés de la crise sécuritaire », a indiqué le ministre. « C’est vrai que vous avez reconnu que le gouvernement et les partenaires ont fait des efforts considérables par rapport à vos conditions dans les camps. Par ailleurs, l’objectif des plus hautes autorités, sous la recommandation du président de la transition, son excellence Assimi Goïta, qui est d’ailleurs votre souhait, est de créer des conditions pour que vous puissiez retourner dans vos zones de résidence. Ce à quoi nous travaillons tous les jours au niveau du gouvernement », a laissé entendre le Colonel Major Ismäel Wagué.

A noter qu’en marge de cette cérémonie de lancement, le ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale, accompagné du directeur de cabinet du gouverneur de Mopti, Kantara Diawara , s’est rendu dans trois camps de déplacés internes pour des dons de denrées alimentaires. Le ministre a aussi exprimé le message de solidarité du président de la transition, Son Excellence Assimi Goïta, et de son gouvernement à l’endroit des déplacés.

M. K. Diakité

