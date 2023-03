Ousmane Sonko sur les relations Afrique France : « Il faut réactualiser les relations, il faut la redémarrer »

Selon l’opposant politique sénégalais Ousmane Sonko, toute relation a besoin de réactualisation de temps en temps. Pour lui, la France doit réajuster sa politique en Afrique. C’était lors d’une interview sur la chaine BBC Afrique le 18 mars dernier.

Le président du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité, (Pastef), Ousmane Sonko, pense que la France doit comprendre aujourd’hui qu’elle a affaire avec les jeunes élites intellectuelles africaines.

“Il y a de belles perspectives entre nous et la France, mais si la France n’a pas compris malheureusement pensant que le ton et le comportement paternalistes qu’il y avait autrefois peut continuer, ça risque de très mal se passer comme on le voit au Mali, en Centrafrique ou au Burkina Faso”, dit-il.

En outre, M. Sonko appelle ses frères maliens et burkinabés à ne pas rompre les relations, il les invite à se retrouver autour d’une table pour discuter dans la défense des intérêts de chaque partie.

Cependant, l’opposant farouche du président Macky Sall, demeure convaincu que l’Afrique a besoin de tout le monde et que tout le monde a besoin de l’Afrique. Il dira que la France à elle seule ne peut pas symboliser les relations de l’Afrique. “Ce serait trop réducteur”, lance-t-il.

A ses dires, “nous sommes libres de choisir nos partenaires selon nos intérêts et sous cet angle-là, si on considère qu’on peut bien négocier avec les Etats-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec l’Union européenne, avec la Chine ou avec la Russie, on est libre de le faire”.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :