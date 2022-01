L’hôtel Résidence de Kangaba, a servi de cadre le samedi 15 janvier 2022, pour la conférence de section du parti Rassemblement Pour le Mali (RPM) de Kangaba, en présence d’une forte délégation du BPN/RPM conduite par Dr Bokary TRETA, Président du parti.

Les tisserands sont plus que jamais requinqués pour affronter les prochaines consultations électorales. Pour l’occasion la délégation de Bamako était composée de 3e et 4e vices présidents Ousmane Koné et Abino Téné, du secrétaire politique du BPN, Boubacar Touré dit Bou, de secrétaire administrative, Mme Djiré Djeneba Diarra, de la présidente des femmes Mme Diawara Lady Touré et sa secrétaire exécutive Mme Koné et plusieurs hauts cadres du parti.

Le renforcement des structures de base est une des recommandations du comité central. C’est dans cette dynamique que sous un patio archi comble, à l’hôtel Résidence de Kangaba, que s’est déroulée la conférence de section RPM de ladite localité, en présence de la délégation du BPN/RPM.

Comme vous pouvez le constater, pour sa première sortie après le Comité Central du parti, l’inoxydable Président du BPN/RPM, Dr Bokary TRETA a marqué de sa présence la conférence de section RPM de Kangaba, le samedi 15 janvier 2022.

L’occasion inouïe pour lui de rappeler le soutien de Kangaba au Président IBK et des actions menées par Kangaba pour le rayonnement du RPM dans le cercle.

Au cours de la conférence, les délégués venus de toutes les neuf (09) sous-sections ont décidé du remembrement du bureau de la section pour mieux faire face aux échéances électorales futures. Ainsi, un bureau de 83 membres a été mis en place sous les acclamations des participants.

Deux (02) motions ont été produites. La première motion de soutien expressément adressée à Dr Bokary TRETA pour le choix porté sur lui pour l’élection présidentielle à venir et la seconde aux membres de la section RPM de Kangaba.

Rappelons que lors de la conférence, un compte rendu du Comité Central du Parti et la rencontre BPN/RPM et Élus des collectivités RPM a été présenté aux délégués. Cette présentation a été corroborée par une distribution de documents (résolutions du Comité Central, rapport de la rencontre avec les élus et résolution générale de la rencontre) aux participants.

Tribune propice pour les militants et sympathisants convaincus et déterminés, de se reconnaitre dans les conclusions du Comité Central du Parti, organisé les 28-29 décembre 2022 au Palais de la Culture Amadou H. BA et d’apporter leur soutien indéfectible.

CCOM/RPM

Commentaires via Facebook :