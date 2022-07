Les responsables de la section Adema-PASJ de la commune IV du District de Bamako ont organisé le samedi 23 juillet 2022, une cérémonie de passation dite de “témoin » de la coordination des sections Adema du district de Bamako.

Les travaux ont été dirigés par le président du parti Adema-PASJ, Marimantia Diarra en présence du président de la coordination sortant Wali Diawara, son successeur Adama Tiémoko Diarra, l’ancien ministre Yaya Sangare et de plusieurs militantes et militants du parti.

Après avoir gagné le pari de la mobilisation, le président Marimantia Diarra indique qu’il faut revigorer les différentes sous sections du parti dans le pays dont certaines sont selon lui, très fermes lors des batailles électorales et de laisser entendre que le district de Bamako doit inspirer davantage les autres structures dans les urnes. “Le poids d’un parti politique c’est des résultats électoraux”, dit-il sous un tonnerre d’applaudissements des militants. Par ailleurs, le nouveau coordinateur entrant mettra l’accent sur la cohésion et l’unité. « A cet égard, la coordination a pleine conscience des difficultés du reste subjectives qui minent ses structures c’est pourquoi, elle aidera sans ingérence, à renforcer la cohésion et l’unité au sein des différentes structures », a-t-il indiqué. Aussi, Mr Diarra entend travailler avec ses camarades à donner du parti Adema, plus de visibilité et d’éclats à ses différentes activités tout en assurant de passage, la formation d’un vaste pôle politique dans la perspective de la recomposition du paysage politique de notre pays. Rappelons que le mandat du bureau sortant dirigé par Wali Diawara, est arrivé à son terme depuis le 21 octobre dernier et a passé 10 ans comme coordinateur des sections Adema du district de Bamako.

Yacouba COULIBALY

