El hadj Aboubacar Sadio Samassékou a organisé un meeting de soutien à Ibrahim Boubacar Kéita ce dimanche 1er juillet au Palais de la culture sous la présidence de Bokary Tréta directeur de campagne du candidat d’Ibrahim Boubacar Kéita avec à ses côtés plusieurs notabilités et le représentant des dix quartiers de la Commune VI.

Le candidat Ibrahim Boubacar Kéita est le choix de la continuité. Selon El hadj Ibrahim Boubacar Sadio Samassékou, les chantiers entamés au cours de ce premier mandat sont multiples, IBK mérite un deuxième mandat. Il a rappelé qu’au cours de ces 5 ans, IBK a fait voter la Loi de programmation militaire portant sur un montant de 2530 milliards de F CFA entièrement financé par le budget national durant les 5 ans.

Pour la première fois au Mali, 500 milliards de F CFA du budget national ont été dédiés aux investissements productifs. Les salaires ont été augmentés à 20 % au cours de ces 5 ans. Malgré la conjoncture économique qui frappe de plein fouet le Mali, le régime d’IBK est parvenu à augmenter les allocations familiales qui passent de 1500 F CFA à 3500 F CFA et 4000 F CFA par enfant vivant avec handicap.

Le Smig malien était le plus bas de la sous-région, mais aujourd’hui, il est passé de 28 460 F CFA à 40 000 F CFA en 2016 et 42 800 F CFA en 2017, soit une augmentation de plus de 40 %. Sur le plan des infrastructures, les routes de Diafarabé, de Macina et même de Ténenkou sont en phase de finition. L’échangeur multiple de Ségou a déjà été inauguré avec des investissements de dizaines de milliards.

L’usine CMDT de Kadiolo dans la région de Sikasso en phase de finition avec 12 milliards de F CFA d’investissements. L’autoroute de deux voies Bamako-Koulikoro est aussi en phase de finition ce qui permettra de ne pas dépasser 30 minutes sur la route. Au cours de ces 5 ans, il a réalisé 400 classes pour l’enseignement fondamental. Il aménagé plus de 52 000 hectares à l’Office du Niger, 8000 à Baguinéda et 5000 à Sélingué avec des investissements de centaines de milliards de nos francs.

Il a investi aussi plus de 232 milliards de F CFA dans l’alimentation de l’eau potable de la ville de Bamako pour permettre l’accès à l’eau potable de 2 millions d’habitants. IBK est le meilleur candidat et pour le réélire, il a invité les uns et autres à aller retirer leurs cartes d’électeurs sans lesquelles on ne peut pas voter.

Moriba Camara

