Présidentielle 2022 : Le Mandé vent débout pour Seydou Mamadou Coulibaly !

De nombreuses cadres, maires et anciens députés des régions du Mandé se reconnaissent dans les idéaux du mouvement politique BENKAN (Pacte citoyen). Sous le parrainage de Dr N’Ko Keïta (SG du Grand Forum du Mandé), Mamadou Konaté (PDG EGK) et Mamadou Naman Keïta (ex Directeur National des Routes), non moins 7è vice-président de BENKAN National, ils ont décidé de concrétiser cette reconnaissance en mobilisant massivement, à DFA-Communication sise ACI 2000, des « Mandé Ka », venus des quatre coins du Mali, pour le lancement de la branche BENKAN du Mandé en vue de soutenir la candidature de Seydou M Coulibaly à la présidentielle de 2022. Le Président de CIRA Holding était sur les lieux. Temps forts !

Mme Keïta Fatoumata Chérif Keïta a, au nom de la branche Mandé de BENKAN, salué la présence massive des membres « mandé ka » qui ont répondu à leur appel. Une présence massive qu’elle a traduite comme l’expression de l’entente entre les fils du Mandé. Dr Sékou Keïta, a expliqué à l’audience que le mouvement BENKAN du Mandé est lancé pour appuyer le candidat de BENKAN national dans sa conquête du pouvoir au Mali. Car, à l’en croire, le Mandé se reconnaît dans les idéaux du BENKAN national dont il a énumérés quelques-uns.

D’après Dr Keïta, les raisons de leur adhésion sont d’abord naturelles d’autant que le candidat Seydou Mamadou Coulibaly est originaire du Mali. Mais aussi et surtout, parce que celui-ci a été conseillé de se lancer dans la conquête du pouvoir par « un des dignes fils du Mandé » en la personne de Mamadou Naman Keïta. Il aussi expliqué que le mouvement BENKA du Mandé est la résultante des efforts des clubs de soutien à Mamadou Naman Keïta réunis dans un Groupe WhatsApp. Dont celui-ci est aussi le coordinateur Stratégique. Dr Sékou Keïta, au nom de tous les membres et sympathisants de BENKAN Mandé, a vivement rassuré M. Seydou Mamadou Coulibaly de tous les « mandé ka » qui sont vent debout pour sa candidature à la présidentielle de 2022. Notamment la quasi-totalité des cadres, maires et ex-députés.

Dr N’Ko Keïta a surtout rassuré le président du mouvement BENKAN national du soutien indéfectible de l’association « Grand Forum du Mandé, dont il est le Secrétaire Général. Il a aussi demandé à l’ensemble des fils du Mandé de s’unir autour de la candidature de Seydou Mamadou Coulibaly afin que celui-ci puisse gagner la présidentielle de 2022. Les deux autres parrains : Mamadou Naman Keïta et Mamadou Konaté n’ont pas pris part à la cérémonie pour des raisons indépendantes de leur volonté. Mais le président de BENKAN national, Seydou Mamadou Keïta, le 1er vice-président y étaient bien présents.

« Mamadou Naman Keïta est mon ami de longue date » !

Après avoir salué la présence massive des « mandé ka » dans la grande salle qui refusait du monde, Seydou Mamadou Coulibaly, très ému qu’enthousiaste, s’est dit très heureux de constater de visu leur soutien en faveur de sa candidature à la présidentielle de 2022. Le président du Groupe CIRA Holding SAS n’a pas manqué de révéler devant l’audience que « Mamadou Naman Keïta est mon ami de longue date (20 ans) ». Mais, il n’a pas aussi manqué de faire savoir à l’audience que l’ancien Directeur National des Routes est parmi son premier cercle qui lui ont incité, il y a quatre ans, à créer le mouvement politique BENKAN en vue de porter sa candidature à la présidentielle de 2022.

Le président de CIRA Holding ne s’est pas privé d’expliquer à cette même audience que le mouvement politique « BENKAN » (Pacte citoyen) a été lancé le 10 avril 2021 à Mopti pour soutenir sa candidature à la présidentielle de 2022. Le Président de BENKAN national a réaffirmé à l’audience l’assurance que le mouvement va inlassablement œuvrer pour une nation malienne réconciliée, dynamique, solidaire et prospère ainsi que pour une réinvention du mode opératoire.

L’esprit de BENKAN (Pacte citoyen) ?

D’après Seydou Mamadou Coulibaly, l’esprit BENKAN est basé sur des principes et valeurs dont : Tailler un habillage institutionnel à la mesure des ambitions et des aspirations du peuple du Mali ; Reconstruire, sur des bases nouvelles et fraternelles, l’unité dans la diversité ; Tourner la page des errements du passé après en avoir tiré les leçons ; Mettre e place des règles intransigeantes pour qu’à l’avenir, le peuple de la « Horonya » ait un Etat, une administration, des Collectivités territoriales à l’image de ses valeurs et au service de sa prospérité également partagée ; Développer la culture entrepreneuriale.

Gaoussou Madani Traoré

(Encadré) Qui est Seydou Mamadou Coulibaly?

Marié et est père de cinq enfants, Seydou Mamadou Coulibaly est Ingénieur en Génie Civil-Option Hydraulique de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs (ENI) de Bamako. Il est également titulaire d’un DESS en Aménagements Hydro-Agricoles (Ecole Inter-Etats d’Ingénieurs de l’Equipement Rural/EIER du Burkina Faso en 1990), d’un Certificat de Spécialisation en Hydraulique Agricole (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne/EPFL, Suisse en 1990), d’un Certificat de Formation en Management (Ecole Nationale d’Administration Publique/ENAP, Québec en 2001, et d’un certificat de Formation à la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) (Ecole National d’Administration Publique/ENAP, Québec en 2006).

Seydou Mamadou Coulibaly a débuté sa carrière professionnelle comme chef de Projets de Plan International au Burkina Faso avant de cofonder en septembre 1991 le Bureau d’Etudes CIRA dont il occupera successivement les fonctions de Directeur Général, Président-Directeur Général et, actuellement, de Président du Groupe CIRA Holding SAS (Conseil Ingénierie Recherche Appliquée).

En trente (30) années d’expérience professionnelle, Seydou Mamadou Coulibaly a initié et géré des équipes et des projets complexes dans un environnement concurrentiel et multiculturel en Afrique de l’Ouest, en Afrique Centrale, en Afrique de l’Est et en Afrique Australe. Pendant plusieurs années, il a assuré la gestion administrative et financière de l’entreprise, l’élaboration des offres de services, la négociation des contrats, la coordination des études et l’exécution des travaux d’ambitieux projets de développement. Ce processus ayant conduit à l’émergence du Groupe CIRA Holding SAS, confirme ainsi les qualités managériales exceptionnelles de son président-Directeur Général.

De 2015 à 2020, Seydou Mamadou Keïta a été vice-président du Conseil National du Patronat Malien (CNPM). Il a été Président du Conseil d’Administration du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle (FAFPA) du Mali de 2015à 2017, Administrateur de la Fondation 2IE du Burkina Faso (2013-2019). Il à ce jour, le 1er vice-président en charge des Grands Travaux et des Relations avec les Institutions Maliennes de la Chambre du Commerce Canada-Mali (CCCM), Administrateur de CORIS Bank International, et de la Banque de Développement du Mali (BDM-SA).

Animée par la confiance qu’il accorde à l’élévation de l’homme dans l’accomplissement de son devoir et tâches au service de la Communauté nationale, Seydou Mamadou Coulibaly s’investit constamment dans le développement des compétences et des capacités humaines en Afrique à travers diverses initiatives de parrainage d’institutions de formations techniques et professionnelles nationales continentales, il procure des œuvres caritatives en faveur de certains orphelins. Il soutient également de nombreux projets de lutte contre le réchauffement climatique en défendant une « ruralité du bien-être social économique ».

Officier de l’Ordre National du Mali, Mamadou Seydou Coulibaly a reçu en son nom propre et au du Groupe qu’il dirige de nombreuses distinctions : Trophée des meilleurs entrepreneurs du Mali décerné aux Bâtisseurs du 21èsoecle par la Fondation Forum de Bamako (2015) etc.

