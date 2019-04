Dans le cadre de la recherche des voies et moyens pour apaiser le climat social et endiguer la crise dans notre pays, le Président des Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Emergence (FARE AN KA WULI), Modibo Sidibé, accompagné par une forte délégation, s’est rendu ce mardi 26 mars 2019 au siège du Conseil Supérieur de la diaspora malienne (CSDM) avec en sa tête Mohamed Chérif Haïdara, en présence de nombreux membres.

A travers son vaste projet dénommé Dialogue national refondateur, le président de FARE ANKA WULI, non moins l’ancien Premier ministre s’est résolument engagé dans une série de concertations avec les forces vives de la nation dont les partis politiques, la société civile afin de sortir le Mali de la crise multiforme et multidimensionnelle.

Pour la circonstance, l’ancien Premier ministre a mis l’accent sur l’impératif du dialogue politique refondateur qui demeure aujourd’hui indispensable pour une sortie définitive de la crise dans notre pays. Selon lui, après tant de crispations au cours de ces dernières années, il appartient à tous les Maliens de s’écouter et de repartir sur de bonnes bases afin de consolider la paix et la stabilité au Mali. Car cela constitue une solution pérenne et appropriée pour tous les fils du pays.

L’ancien Premier ministre estime qu’il faut un consensus autour de ce dialogue national refondateur qui va faire les recommandations de sortie de crise qui seront acceptées par tous. Le parti ne se limite pas aux propos. Il joint l’acte à la parole en faisant une offre politique : le Pacte Malien pour la Refondation (PMR). Dans ce document, des recommandations sont faites pour la sortie de crise. Il a aussi mis l’accent sur la profonde crise que le centre traverse en ce moment à travers la recrudescence des attaques terroristes, entrainant des morts d’hommes. Il en a profité pour saluer le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne pour tout ce qu’il fait pour les Maliens de l’Extérieur et pour le pays.

Quant au Président du CSDM, Mohamed Chérif Haïdara, dira que la situation actuelle du pays est très préoccupante et les Maliens doivent cultiver l’union sacrée pour proposer et chercher des solutions idoines à la crise. Pour le CSDM, l’initiative de Modibo Sidibé est aujourd’hui salutaire compte tenu du contexte, et l’ensemble des membres du Conseil supérieur de la diaspora malienne y adhèrent totalement afin que la paix et la stabilité reviennent dans le pays.

Cependant, cette nouvelle démarche permettra aux Maliens de se retrouver et de faire table rase du passé pour promouvoir la paix et la réconciliation au Mali.

Tièfing Kanté

