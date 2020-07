Rencontre IBK-Mahmoud Dicko : Vers une décrispation du climat sociopolitique ?

Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita (IBK) a reçu, le samedi 4 juillet 2020 dans l’après midi au palais présidentiel de Koulouba, l’Imam Mahmoud DICKO, le parrain de la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’Imam Mahamoud Dicko (CMAS). Au cours de ce tête à tête, les deux personnalités ont échangé essentiellement sur les voies et moyens d’une décrispation du climat sociopolitique au Mali. A l’issue des débats, l’imam Mahmoud Dicko a souhaité la paix au Mali. « La situation est telle qu’aujourd’hui, nous sommes obligés de part et d’autres de chercher des solutions vers une sortie honorable dans cette crise dans laquelle le pays est plongé. On a parlé de tout ce qui concerne cette crise du pays de façon générale. Je pense qu’avec la volonté de tout un chacun et de toutes les parties concernées, nous allons trouver la solution. Mon rôle d’imam m’oblige d’être quelqu’un qui considère toujours la paix comme étant l’essentiel. La paix dans le pays, la paix dans la sous région, la paix dans le monde. Je pense que chacun doit faire violence sur soi pour qu’aujourd’hui, nous puissions se parler, se dire des vérités mais que ça soit dans le respect et dans la courtoisie », a souligné l’imam Dicko à sa sortie d’audience avec IBK.

A rappeler que le climat sociopolitique reste tendu ces derniers temps au Mali avec les manifestations de grande envergure du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) du 5 et 19 juin 2020 sur le boulevard de l’indépendance de Bamako pour « exiger la démission du président IBK et de son régime ». Une autre manifestation du M5-RFP est prévue pour le vendredi 10 juillet 2020 sur le boulevard de l’indépendance de Bamako pour amener le président IBK a démissionner ou à accepter les propositions de sortie de crise faites par le M5-RFP que sont : la dissolution immédiate de l’Assemblée nationale, la mise en place d’un organe législatif de transition, le renouvellement intégral des membres de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre est désigné par le M5-RFP, le détachement des services exécutifs de l’Etat de la présidence de la République, la libération du Chef de file de l’opposition, l’Honorable Soumaïla CISSE, victime d’enlèvement depuis plusieurs mois.

Aguibou Sogodogo

