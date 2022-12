Ils étaient plusieurs militants et sympathisants et même leaders politiques et d’associations à prendre part à la rentrée politique du parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) le samedi 10 décembre 2022 au siège du parti sis à Sébénicoro. Une occasion pour le parti présidé par le Pr El Hajj Younouss Hamèye Dicko de présenter le Livre Jaune dans lequel se trouve le projet de société du parti principalement axé sur sept (07) piliers du développement du Mali avec 60 mesures phares. C’était au cours d’une conférence de presse.

Le parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) a organisé le samedi dernier sa rentrée politique. C’était au cours d’une conférence de presse. Cette rencontre à laquelle des responsables des partis politiques et de regroupements politiques, des organisations et associations de la société civile et des militants ont pris part, était présidée par le Président du parti, le Pr El Hajj Younouss HamèyeDicko. A travers cette rentrée politique, le parti a présenté son projet de société dans son Livre Jaune, un modèle malien pour le développement d’une société solidaire.

​Tout d’abord, le Secrétaire général adjoint du parti, M. Mamadou N’Faly Kanté a fait une brève présentation du RDS qui fut créé le 12 novembre 2003. Soucieux du développement harmonieux et équilibré du Mali et de l’amélioration des conditions de vie et de travail des Maliens, le RDS entend donner la chance au Mali de se développer de façon harmonieuse dans toutes ses composantes en permettant à chaque Malien, d’apporter son concours à la construction nationale.

​La construction de la paix sociale au sein d’une société démocratique, libérale et solidaire, le maintien et la consolidation de l’unité nationale sacrée conditionnent la réalisation d’une telle ambition.

​Le parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) œuvre pour l’instauration d’un Etat de droit par la mise en œuvre des voies et moyens permettant un développement harmonieux et équitable de notre pays ; la promotion économique, social et culturelle du peuple entier ; une politique de répartition équitable des charges publiques et du revenu nationale ; l’instauration et le maintien d’un état d’entente, de solidarité et de paix sociale ; l’inventaire et l’exploitation des importantes potentialité du Mali, …

​Aussi, le parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) œuvre pour apporter des réponses positives et durables dans les secteurs essentiels, entre autres, la sécurité, l’éducation, la santé, l’emploi, la décentralisation, la régionalisation, la désertification, la sécurité alimentaire et la démocratie alimentaire, etc.

​Aux dires du secrétaire général adjoint, le parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) poursuit, au plan national, l’éducation et la formation des militants et des populations afin qu’ils participent activement à la vie de la nation. Et au plan international, le RDS mène une politique de coopération internationale active fondée sur le respect de la souveraineté nationale et des engagements internationaux et sur les principes de la coexistence pacifique ; du règlement des différends par les moyens pacifiques et des principes de réciprocités et de non ingérence. Pour l’atteinte de ses objectifs, le RDS œuvrera selon les principes suivants : la fidélité aux idéaux de la démocratie, du pluralisme politique et de l’alternance ; la liberté d’expression et d’opinion ; le droit de vote (Forces de Défense et de Sécurité, personnes déplacées internes, …) et d’éligibilité ; l’obligation pour les responsables de rendre compte de leurs activités et la non-reconnaissance de tout pouvoir non issu des urnes.

​Dans son intervention, le Secrétaire politique du parti RDS, M. Mohamed Alamyr Dicko, a présenté les 60 mesures phares du Livre Jaune principalement axé sur sept (07) piliers du développement du Mali, à savoir la sécurité, l’éducation, l’économie, l’agriculture, la santé, la justice et la culture. Parmi les 60 mesures phares, le RDS propose que 37% du budget national soit alloué à la Défense pendant 08 exercices budgétaires et le passage des effectifs à 70.000 hommes ; la diversification des partenariats et accords de coopération militaire, la création du Bureau de Guerre au sien du Ministère de la Défense, la création du Corps mixte de réserve au sein du même département, la création de la monnaie ”Wari” et de la monnaie électronique ”e-Wari”, la réforme du système privé d’enseignement, la multiplication de lignes ferroviaires et la création du transport fluvial, l’obligation pour les structures publiques de se tourner vers les producteurs locaux, la dissolution de l’OCLEI, du Bureau du Vérificateur, du Contrôle d’Etat et du Pôle économique qui seront redéployés dans les bureaux de contrôle des personnes (BCP) et des Organisations (BCO) et de l’Agence nationale de recouvrement du Mali (ANAREM).

​Aussi, le Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) propose l’attribution de 5% du budget national sur 15 ans à la recherche/développement solaire, la création du bureau malien des Affaires culturelles (BMAC), la relance d’Air-Mali, la multiplication des transports publics modernes (bus, taxis, métro, tramways, …), allouer des quotas de députés et sénateurs pour la diaspora…

​Dans sa déclaration liminaire, le président du parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) s’est penché sur les objectifs fondamentaux de la création du premier parti historique du Mali qui a annoncé sa détermination à accompagner la transition pour sa bonne réussite. Le RDS membre fondateur de l’ATIR (Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie) a été également le premier regroupement politique et d’associations à montrer la voie aux Maliens afin qu’ils soutiennent la transition positivement pour le bonheur de tous les Maliens.

​A travers ce Livre Jaune, le RDS veut prouver aux Maliens que ce parti n’est pas là pour abuser d’eux mais pour leur proposer et mettre en œuvre une batterie de solutions aux problèmes ponctuels, systémiques, endogènes et exogènes de la nation pour un avenir radieux du peuple malien à la couleur d’or de la prospérité qui caractérise le pays.

​Le Pr El Hajj Younouss Hamèye Dicko a mis l’accent sur les épreuves dures que le pays a traversé depuis fin 2011 jusqu’à nos jours. Des coups d’Etat contre les présidents Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Kéïta, en passant par l’insécurité avec son corollaire de massacres des populations civiles, des attentats terroristes, destructions des biens privés et publics, les sanctions et embargos illégaux et féroces fomentés par les vassaux du Président français Emmanuel Macron, l’impact de la vie chère et les problèmes sociaux.

​Le RDS, à travers son président le Pr El Hajj YounoussHamèye Dicko a salué avec fierté les actes patriotiques posés par la transition depuis fin 2020 à travers l’équipement et la montée en puissance des FAMa, le repositionnement de la réciprocité diplomatique du Mali, la diversification des partenaires militaires et surtout la prise en main graduelle de notre souveraineté.

​Parlant de l’état de santé du RDS, le Pr El Hajj YounoussHamèye Dicko dira que le parti est à l’image de tous les partis politiques du Mali. ”Tous les partis politiques sont malades aujourd’hui. Ils n’existent actuellement qu’à Bamako à cause de l’insécurité. Cependant, les responsables du RDS n’ont jamais baissé la garde. Ils continuent de travailler pour le développement du pays”, a souligné le Pr Dicko devant les médias.

​Il faut noter que le Livre Jaune est le résultat de douze (12) mois de travail, de recherche visant le développement du pays tout en tenant compte de la solidarité ancestrale de notre société et du monde moderne. Au début de cette cérémonie, une minute de silence a été observée à la mémoire de toutes les victimes (civiles et militaires).

Y. SANGARÉ

