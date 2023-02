Sergueï Lavrov se rend en visite officielle au Mali

“Cette visite de haut niveau s’inscrit en droite ligne du choix politique opéré par le gouvernement de la Transition d’élargir et de diversifier les partenariats stratégiques, conformément aux principes clés guidant désormais l’action publique au Mali”, indique un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Principaux thèmes

Un échange de vues est prévu sur les questions internationales et africaines, dont le conflit en Ukraine, le règlement des situations de crise et la lutte contre le terrorisme au Sahara-Sahel et en Afrique de l’Ouest. Une attention particulière sera accordée à la situation au Mali.

“Une nouvelle dynamique”

Cette visite “matérialise la volonté ferme des deux chefs d’État malien et russe d’impulser une nouvelle dynamique aux relations d’amitié et de coopération bilatérale, avec un accent particulier sur le renforcement du partenariat dans les domaines prioritaires, notamment de la défense et de la sécurité ainsi que de la coopération économique, commerciale et culturelle”, ajoute le ministère.