Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, Chers Frères ;

Monsieur le Président du Conseil des Ministres ;

Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA ;

Monsieur le Gouverneur de la BCEAO ;

Monsieur le Président de la BOAD ;

Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers ;

Mesdames, Messieurs.

Je voudrais, en ma qualité de Président en exercice de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), vous adresser mes remerciements pour votre présence à cette session extraordinaire qui témoigne de votre attachement à la stabilité de notre sous-région Ouest africaine.

Vous me permettrez, en notre nom à tous, d’adresser nos vifs remerciements à Son Excellence Monsieur Nana Akufo-Addo, à son gouvernement et à l’ensemble du peuple frère du Ghana pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité légendaire dont nous bénéficions depuis notre arrivée.

Notre rencontre se déroule dans un contexte particulier marqué par la persistance de défis sécuritaire et sanitaire qui éprouvent une bonne partie de la région.

Je voudrais également sacrifier à un traditionnel devoir en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2022. Je souhaite que 2022 gratifie notre région de santé, de paix et de sécurité.

Excellence Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement ;

Les derniers développements de la situation politique au Mali nous interpelle tous. Il n’est point besoin de revenir sur l’ensemble de la chronologie des événements dans ce pays depuis 2020, tant nous avons suivi ensemble l’évolution du processus de transition dans ce pays frère au sein de la CEDEAO.

Ainsi, la crise politique s’est ajoutée à la situation sécuritaire que vit ce pays frère et la plupart des pays voisins. C’est le lieu d’exprimer en votre nom à tous nos sincères condoléances aux pays touchés par cette guerre qui nous est imposée par les forces du mal et renouveler aux familles endeuillées notre solidarité et notre engagement sans faille dans la lutte contre le terrorisme.

Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement et Chers frères,

Alors que les autorités de la transition s’étaient engagées à organiser les élections en février 2022, le gouvernement de la transition a récemment publié à l’issue des assises nationales pour la refondation, un chronogramme consacrant la prorogation de la durée de la transition de 6 mois à 5 ans.

De toute évidence, la prorogation de la durée de la transition à 5 ans préoccupe l’ensemble de la région Ouest africaine.

La CEDEAO reste saisie de la question du Mali et se réunit cet après-midi pour se pencher sur la situation politique qui prévaut dans ce pays. C’est pourquoi il m’est paru nécessaire de nous réunir au sein de l’UEMOA notre organisation sous régionale, dont le Mali est également membre en vue d’harmoniser nos points de vue avant le Sommet de ce jour.

Autant nous sommes conscients de la complexité de la situation de ce pays, autant nous avons la conviction que toutes les réformes politiques, économiques et sociales visant la refondation du Mali ne pourraient être conduites que par des autorités démocratiquement élues.

Je reste, pour ma part, convaincu que cette Session nous permettra d’aboutir à des propositions favorables à la stabilité et à la sécurité au sein de notre ensemble sous -régional.

Sur ce, je déclare ouverte la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA consacrée à la situation du Mali.

Vive l’intégration régionale !

Vive l’UEMOA !

Je vous remercie

