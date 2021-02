Les réformes politiques et institutionnelles sont extrêmement importantes pour l’avenir institutionnel du pays, pour la stabilité du pays. Pour ce faire, il est important que les acteurs politiques et les autorités de la transition se parlent et instaurent un dialogue. Je crois que c’est un bon début. J’imagine qu’il y aura une suite et que les choses se passeront bien, dans l’intérêt de notre pays.

Nous avons trop de problèmes, nous avons besoin de stabilité pour pouvoir avancer et pour tourner le dos complètement aux crises politiques et institutionnelles. C’est important d’installer des fondations solides à travers des réformes. On a parlé des reformes politiques et institutionnelles, des conditions à remplir pour pouvoir faire des reformes politiques et institutionnelles.