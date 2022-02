Le mardi 8 février 2022, le Palais de la Culture Amadou Hampaté Bah a servi de cadre pour le parti de la poignée des mains, sous le leadership de son tout nouveau Président, Gouagnon Coulibaly, pour informer l’opinion nationale et internationale des « agissements illégaux et illégitimes du premier vice-président Salikou Sanogo ». Ce point de presse qui n’a rien à envier à un meeting politique d’un grand parti, a été une occasion idoine pour les cadres du Bureau Exécutif National, BEN d’éclairer la lanterne de l’opinion dans l’esprit de qui certains ont voulu faire croire qu’ils jouissent d’une certaine légitimité sans vouloir se soumettre à la volonté des militants à la base. Pour Gouagnon Coulibaly avec plus des 2 /3 des membres du BEN, 53 sections sur 55 de l’intérieur et 23 sections de l’extérieur, son élection à la tête de l’URD a été un véritable plébiscite. Alors il demande, par respect aux principes démocratiques et à tous les militants à la base, au premier vice-président du parti d’accepter de faire la passation pour permettre au nouveau Président, qu’il est, de commencer à dérouler son programme de redynamisation de l’URD. Salikou Sanogo va-t-il enfin sortir du jeu trouble que certains veulent l’embourber ? Peut-il se targuer aujourd’hui d’avoir le soutien de combien de section URD ? Manquant de légitimité, sur quoi fonde-t-il de l’espoir pour rester comme Président intérimaire jusqu’à la fin du mandat contrairement à l’avis des militants ?

C’est devant un parterre d’hommes de média et dans une salle archicomble de ses partisans que le nouveau Président de l’URD, l’honorable Gouagnon Coulibaly a fait son exposé liminaire sur la situation de son parti, l’URD. Ce point de presse, il faut le rappeler, a été initié par le nouveau bureau issu du congrès extraordinaire, suite à une réunion extraordinaire présidée par le premier vice-président et en présence de seulement 97 membres du BEN, selon le communiqué lu à l’ORTM. Cette réunion, qui n’est ni légale encore moins légitime, selon le nouveau président de l’URD, a pris la maladroite décision d’exclure une dizaine de cadres et de suspendre d’autres au motif qu’ils ont violé les statuts et règlements du parti en sollicitant les militants à la base pour mettre quelqu’un à la place de feu Soumaila Cissé, décédé. Pour le Président de l’URD, Gouagnon Coulibaly cette décision est nulle et de nul effet, car celui qui les a prises n’a ni la qualité encore moins la légitimité de le faire. Il a même rappelé que si la grande majorité avait violé les textes en tenant le congrès, ce qui du reste est statutaire, lui Salikou Sanogo a foulé aux pieds les statuts et règlement qu’il prétend défendre en excluant des cadres et en suspendant d’autres sans les avoir écoutés, ni soumettre leurs cas à la Commission d’arbitrage et de conflit. Et pire pour poser un tel acte il serait bon de se prémunir d’une majorité écrasante des membres du BEN pour légitimer toute décision prise. Pour le Président de l’URD, M Coulibaly, rien qu’en se réfèrent au communiqué lu à l’ORTM et qui fait état de 97 membres du BEN, ce qui est loin de la réalité, on en déduirait que le camp du premier vice-président est ultra minoritaire au sein de l’URD et que par conséquent la démocratie a horreur de la dictature d’une infime minorité sur la majorité. Le Président de l’URD se dit convaincu que le premier vice-président le Pr Salikou Sanogo, reviendra à des meilleurs sentiments et se soumettra au diktat de la majorité, si tant est qu’il aime ce parti et qu’il est aussi démocrate. Pour le parcours qui a été le sien et pour préserver la mémoire de feu Soumaila Cissé dont le souci majeur était l’Unité et la cohésion, Salikou Sanogo doit se remettre en cause et passer la main pacifique à celui dont les militants ont porté leur choix à savoir Gouagnon Coulibaly. Le Président n’a pas manqué de fustiger la censure dont son parti a fait l’objet lors du congrès extraordinaire par l’ORTM, supposé être un médium public et Africable Télévision la chaine dite Panafricaine. Pour lui l’un des acquis fondamentaux de notre démocratie c’est la liberté d’expression et surtout d’égal accès aux médias.

En définitive, le point de presse du nouveau Président de l’URD aura permis de lever beaucoup d’équivoque et d’éclairer la lanterne de l’opinion nationale et internationale. Le premier Vice-président mettra-t-il un peu d’eau dans son vin et faire son mea maxima Culpa ?

Youssouf Sissoko

