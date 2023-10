Commune rurale de liberté Dembaya : Le Végal sur les traces de 5, 95 millions de F CFA

Le Bureau du Vérificateur général s’est intéressé à la gestion de la Commune rurale de Liberté Dembaya, au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 pour s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la conformité des actes des organes délibérant et exécutif de ladite Commune.

Les travaux de vérification ont porté sur la mobilisation des recettes et leur reversement, l’exécution des dépenses, la gouvernance administrative, la gestion domaniale et foncière, l’état civil et la comptabilité-matières.

Le Vérificateur général a transmis et dénoncé des faits au président de la Section des comptes de la Cour suprême et au procureur de la République chargé du Pôle national économique et financier relativement : au paiement de travaux non exécutés pour un montant de 2 152 500 F CFA, au non-recouvrement de loyers de magasins pour un montant de 2 260 000 FCFA, au non-recouvrement des recettes issues des tickets de sortie de véhicules de transport pour un montant de 275 000 F CFA, au non-recouvrement de taxes des stations pour un montant de 810 000 F CFA.

Il a aussi transmis au directeur général des impôts le non-recouvrement des droits de patente sur des marchés publics pour un montant de 455 007 FCFA.

Source : BVG

