Mali : Koulouba : le chef de l’État reçoit le rapport 2023 du vérificateur général

Les 50 missions réalisées par l’équipe de Samba Alhamdou Baby ont été portées sur des vérifications financières et de conformité, ainsi que de performance dans nombre de domaines comme l’énergie et l’eau, la santé, la sécurité sociale, le foncier, l ‘éducation. Le Général d’armée Assimi Goïta a salué l’engagement du Bureau du Vérificateur général et affiché sa ferme volonté de lutter contre la corruption et la délinquance financière dans notre pays

Le rapport du Vérificateur général fait une analyse factuelle de l’état de la gestion publique au titre de l’année 2023 dans les services et organismes publics. La cérémonie solennelle de remise de ce document au Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, s’est tenue hier à Koulouba en présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, du Président du Conseil national de Transition (CNT), le Général de corps d’armée Malick Diaw, des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, et bien d’autres personnalités.

Ce rapport exhaustif démontre l’ampleur et la diversité des missions d’audit effectuées au cours de l’année écoulée. Les 50 missions portent sur des vérifications financières et de conformité, de performance, de suivi des recommandations, ainsi que sur l’évaluation des politiques publiques. Ces missions, qui ont couvert une large gamme d’entités couvrent plusieurs domaines d’activités. Il s’agit notamment du développement rural, de l’éducation, de la santé, de la sécurité sociale. À cela, s’ajoutent les domaines de la décentralisation, de l’énergie et de l’eau ainsi que du foncier.

Ces missions se répartissent également en 35 vérifications financières et de conformité, quatre vérifications de performance, huit vérifications de suivi et de recommandation et trois évaluations de politiques publiques.

Le Vérificateur général dans sa présentation, soutient que le choix de ces missions se fonde non seulement sur la cartographie des risques et l’importance des secteurs d’activités des entités, mais également sur les saisines reçues des citoyens, des organisations de la société civile. et des autorités. Samba Alhamdou Baby a rappelé qu’au titre de l’année 2023, son bureau a reçu 67 saisines proches à la gestion des services et organismes publics, des projets de développement ainsi que des collectivités territoriales. Cependant, sur les 67 saisines reçues, 22 ont fait l’objet d’une programmation de mission de vérification, 23 sont en cours de traitement et 22 ont été classées.

Selon le Vérificateur général, tous ces secteurs illustrent des dysfonctionnements et des insuffisances au sein des structures auditées. «Sur la base de nos rapports de vérification, nous avons saisi directement le Président de la section des comptes de la Cour suprême lorsque lesdits rapports ont fait l’objet d’irrégularités», a expliqué Samba Alhamdou Baby.

Il a également souligné l’importance d’une gestion drastique des ressources publiques. Il a saisi l’occasion pour féliciter le Président de la Transition pour les efforts consentis dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière au cours de ces dernières années. «Les missions de vérification effectuées au cours de l’année 2023 matérialisent la volonté du Chef de l’État d’apporter une contribution pertinente à la lutte contre la corruption dans notre pays», a estimé Samba Alhamdou Baby.

TRAVAIL EXEMPLAIRE ET RIGOUREUX- Le Président de la Transition a indiqué que ce document de grande importance et fruit d’un travail exemplaire et rigoureusement traduit l’engagement collectif des autorités en faveur de la transparence, de la responsabilité et de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Le Général d’armée Assimi Goïta a rappelé que le rapport mettait en lumière les faiblesses et les dysfonctionnements qui minent encore certains pans de l’administration malienne.

«Ces constats sont des appels pressants à l’action et des avertissements que nous devons écouter pour tracer une nouvelle voie pour l’excellence dans la gestion publique», a fait entendre le Président de la Transition. C’est pourquoi, la transparence, la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière font partie des priorités des autorités de la Transition, at-il ajouté.

Le Chef de l’État a, par ailleurs, salué l’engagement du Bureau du Vérificateur général dont les enquêtes ont permis, selon lui, d’élucider des manquements graves et de proposer des solutions viables. «Vous allez permettre au gouvernement de disposer d’une vision claire des défis à surmonter et des opportunités d’amélioration», at-il apprécié.

Le Président Goïta a également souligné l’importance de la synergie d’action entre le Bureau du Vérificateur général, les autorités judiciaires et les structures de contrôle interne de l’État. Selon lui, cette collaboration revêt une grande utilité pour la transparence des ressources du pays. Le Chef de l’État a affiché donc sa ferme conviction d’évoluer efficacement dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière dans un climat de confiance entre tous les services spécialisés.

«Nous devons unir nos forces pour créer un environnement où la corruption n’a plus sa place», a soutenu le Président de la Transition.

À ce titre, le Président Goïta a invité le gouvernement à veiller à la mise en œuvre des différentes recommandations formulées par le BVG, avant d’assurer que des orientations seront instruites pour renforcer la gouvernance. Des gestes qui, pour lui, conduiront à la réalisation et à la refondation d’un Mali nouveau où chaque citoyen est fier de l’intégrité de ses institutions.

Amara Ben Yaya TRAORE

