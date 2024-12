Suivie des recommandations du BVG : La SMTD met en œuvre 80 %

Avec 80 % de mise en œuvre des recommandations du BVG, ce résultat de la SMTD-SA est jugée satisfaisante.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Bureau du Vérificateur général (BVG) a conduit une mission de vérification de suivi des recommandations formulées par la vérification financière de la gestion de la Société malienne de transmission et de diffusion-Société anonyme (SMTD-SA) au titre des exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021(28 février). Elle a pour objectif de s’assurer que les six recommandations, initialement formulées, ont été mises en œuvre et que les dysfonctionnements ont été corrigés.

Cette vérification a abouti à des conclusions qui révèlent qu’au regard du taux de mise en œuvre des recommandations, qui est de 80 %, le niveau de mise en œuvre est satisfaisant. Sur les cinq recommandations applicables, quatre sont entièrement mises en œuvre, et une est partiellement mise en œuvre. Une recommandation est devenue caduque. Le niveau de mise en œuvre globale des recommandations est satisfaisant au regard de la situation donnée ci-dessous.

Il ressort de la vérification que le Conseil d’administration a régulièrement fait fixer le montant des indemnités des administrateurs par l’Assemblée générale. Le Conseil d’administration présente des procès-verbaux conformes. La Direction générale de la SMTD veille au respect des procédures de recrutement du personnel. La Direction de l’Administration et des Finances respecte les procédures d’exécution de sollicitation des prix.

Le Directeur commercial et marketing n’a pas recouvré des créances au profit de la SMTD-SA. Certaines des créances émises au profit de la SMTD-SA n’ont pas été recouvrées.

Recommandation caduque

La Direction générale n’effectue pas de suivi de la consommation de carburant des sites TV/FM. Le système d’approvisionnement des sites TV/FM en carburant a été suspendu depuis le 1er mai 2023, rendant ainsi caduque la recommandation de la vérification initiale.

Source Cecom BVG

