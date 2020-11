Aperçu sur un confrère : Serge Daniel, un grand reporter rarissime

Journaliste de renommée internationale grâce à son travail, notre confrère Serge Daniel, force le respect n’en déplaise à ses détracteurs.

Organisateur de la journée du panel sur le Sahel et ses otages, la semaine dernière, ce Correspondant Permanent de Radio France Internationale au Mali, est un grand reporter hors pair de par la qualité de ses reportages et leurs pertinences qui dérangent souvent nos politiques. A force de traquer dans les recoins du pays, Serge Daniel faut-il le rappeler est écrivain. Et sa plume est souvent « envoûtante » vu la façon et surtout le style.

Très jovial, humble et discret, voilà le genre de confrère qui motive à exercer le métier avec panache et sérieux. Séjournant au mali depuis des années, Serge Daniel bénéficiera de la nationalité malienne sous le règne du soldat démocrate, feu Général Amadou Toumani Touré.

En un mot, Serge Daniel aime son travail et ne badine pas. Très sympathique mais faites attention de le déranger lors de ses reportages en le hélant ou le faire appeler par quelqu’un d’autre, ce fouineur hors pair ne vous répondra pas mais avec un grand respect.

Spécialiste du Mali du fait de sa connaissance approfondie, Serge Daniel, celui-là que proche a surnommé le « plus malien des maliens » tellement qu’il aime, affectionne le Maliba. Gars à vous, si vous tentez de parler mal du Mali, sa réaction sera instantanée sans équivoque comme pour dire, « on ne touche pas à un cheveu de mon pays qui m’a tout donné ».

De nos jours, qu’on le veuille ou non, Serge Daniel est une référence au Mali et en Afrique. Avec sa voix captivante, il force l’auditeur de RFI à l’écouter. Et la cerise sur le gâteau, il est l’un des rares journalistes maliens et étrangers à découvrir les régions du nord-Mali et depuis lors, s’est installé un amour imperturbable.

En un mot, Serge Daniel donne envie de faire le métier de journaliste, discret, passionné et percutant.

Ce n’est pas à ce vieux briscard qu’on apprendra la déontologie du métier. En clair, Serge Daniel fait partie de cette crème de journaliste rarissime, qui force le erspect.

Bon vent pour continuer à toujours servir les millions d’auditeurs de RFI !

B DICKO

